Il paradiso delle signore 8: Marcello, il piano ai suoi danni prende forma

A Il paradiso delle signore continua il piano ai danni di Marcello (Pietro Masotti) che ha come pedina principale il fratello Matteo (Danilo D’Agostino), venduto a Umberto (Roberto Farnesi) in cambio dell’operazione per salvare la vita alla madre Silvana (Elodie Treccani).

Per convincere Barbieri a mettersi in affari con Hofer, Portelli si offrirà di andare in Germania a controllare personalmente la situazione finanziaria dell’imprenditore tedesco.

Matteo informerà Umberto di aver trovato un modo per spingere Marcello e Vittorio (Alessandro Tersigni) a riconsiderare l’offerta di Hofer: l’idea di vendere gli abiti a marchio Paradiso sulle navi da crociera è talmente ghiotta che Guarnieri non vede l’ora di sabotarla per impedire ai due rivali di superarlo in affari!

Purtroppo il piano sembrerà funzionare perché Barbieri sarà sempre più convinto di voler entrare in affari con Hofer, dopo che il fratello, di ritorno da Francoforte, gli darà le conferme che cercava. Da parte sua Matteo rassicurerà il commendatore che il suo piano procede nel modo giusto.

Riuscirà dunque Portelli a rimanere fedele a Umberto e a tradire definitivamente il fratello o si riscatterà? Si accettano scommesse, noi intanto continuiamo a guardare i prossimi episodi per saperlo!