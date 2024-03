Il paradiso delle signore 8: Maria e Vito vanno a Parigi ma Matteo… | Anticipazioni

Il successo di Maria (Chiara Russo) dopo l’ultima sfilata per il lancio della collezione primavera estate del Paradiso delle signore non si è fatto attendere e Defois l’ha chiamata per incontrarla a Parigi: sicuramente una grande opportunità per la giovane stilista, che sogna da molto tempo un’opportunità del genere. Ma siamo sicuri che anche in seguito al ritorno di fiamma con Vito (Elia Tedesco) il futuro della Puglisi sia netto e lineare così come si prospetta?

Sembrerebbe proprio che Maria abbia preso una decisione riguardo al suo viaggio a Parigi e che sarà il fidanzato ad offrirsi di accompagnarla in modo così da recuperare il suo rapporto con la promessa sposa, ma non sarà così facile.

Sappiamo infatti che i sentimenti della Puglisi nei confronti del boyfriend sono profondamente cambiati e che non sarà così facile per lei dimenticare Matteo (Danilo D’Agostino), che andrà a salutare la donna di cui è innamorato in partenza per Parigi. Ma da lontano li spierà Malvezzi, il quale intuirà che tra loro c’è un rapporto speciale e lo riferirà a Umberto (Roberto Farnesi). Riuscirà mai Portelli a liberarsi del commendatore?

Libero dai ricatti di Guarnieri o meno, Matteo, intanto, deciderà di giocarsi il tutto per tutto e raggiungerà Maria a Parigi! La cornice romantica della città dell'amore potrà mai risolvere questo triangolo che si trascina ormai da mesi? Ne vedremo delle belle!