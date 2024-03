Il paradiso delle signore 8: Matteo bacia (di nuovo) Maria! | Anticipazioni

La sempre più confusa Maria (Chiara Russo) continua a stare tra due fuochi: se da un lato l’ormai ex fidanzato Vito (Elia Tedesco) l’ha nuovamente confusa baciandola, dall’altro lei non riesce a fare a meno di pensare a Matteo (Danilo D’Agostino) perché, per quanto si sforzi, la giovane stilista non riesce proprio a rimanere indifferente al fascino del bel contabile de Il paradiso delle signore.

Nonostante la confusione, Maria, ripensando al bacio con Vito dopo l’intervista di qualche giorno prima, inizierà a capire che, forse, qualcosa è cambiato nei suoi confronti.

Nel frattempo vedremo Matteo nel tentativo di fermare il fratello Marcello (Pietro Masotti) sull’affare Hofer, ma non potrà raccontargli tutta la verità; dunque, distrutto per il tradimento nei confronti del fratello, il giovane si sfogherà con la sua amata e compirà un gesto inaspettato.

Avete capito bene: Portelli colpirà ancora! Bacerà Maria e poi le chiederà scusa promettendole che, d’ora in poi, la lascerà stare.

Inoltre Matteo confiderà a Maria di avere dei problemi, di cui però non può parlarle. Proprio nel momento di massima confusione per la stilista, nel frattempo, Vito rimarrà coinvolto in un incidente e Maria si precipiterà all’ospedale da lui. Chi sceglierà alla fine Maria? Ne riparleremo… Seguici su Instagram.