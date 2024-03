Il paradiso delle signore anticipazioni: Agata, ennesimo abbaglio?

Nelle prossime puntate del Paradiso delle signore vedremo Roberto Landi (Filippo Scarafia) alle prese con un nuovo tormento: vorrebbe festeggiare il suo compleanno con Mario (Piero Cardano), che, però, sarà restio ad uscire in pubblico; hanno già rischiato più volte e non vuole subire nuovamente un’umiliazione.

Nel frattempo la nostra Agata (Silvia Bruno), sempre invaghita di Landi penserà di sorprenderlo proprio in occasione del suo compleanno e consegnerà il suo regalo a Roberto; intuendo che lui si incontrerà dopo il lavoro con quella che lei crede sia la fidanzata, deciderà di seguirlo…

Come reagirà la piccola Puglisi quando scoprirà la verità su quello che crede essere un uomo che non l’asseconda sentimentalmente “solo” perché potrebbe pensare a lei come a una ragazzina?

Agata insomma potrebbe andare incontro ad una cocente delusione, ma tutto ciò per la ragazza potrebbe essere anche un'occasione perfetta per aprire la mente e crescere. Scopriremo tutto tra pochissime puntate…