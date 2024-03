Il paradiso delle signore anticipazioni: Maria e Vito di nuovo insieme ma Matteo…

A Il paradiso delle signore, galeotto per la seconda volta fu il bacio al circolo per Vito (Elia Tedesco) e Maria (Chiara Russo), che – dopo un periodo difficile in seguito alla confessione della Puglisi sul bacio con Matteo (Danilo D’Agostino) – sembrano aver ritrovato l’armonia.

I due giovani siciliani sono dunque tornati insieme, ma lei sarà ancora attratta dal contabile del Paradiso, quello attuale, e, nel frattempo, verrà a sapere che Defois vuole incontrarla a Parigi.

Proprio nel momento in cui la vita sentimentale di Maria sembrerà aver trovato un equilibrio almeno apparente, la ragazza, seppur tormentata dai sensi di colpa, troverà il coraggio di dire a Vito quali sono le sue intenzioni rispetto alla proposta parigina che ha ricevuto.

Cosa penserà di fare dunque la stilista siciliana, ora che ha ricevuto la richiesta più ambita da ogni stilista dell’epoca? I dubbi non mancheranno anche se Irene (Francesca Del Fa) e Clara (Elvira Camarrone) si mostreranno entusiaste con l’amica per la proposta francese e, in un momento di verità, Maria confesserà alla Venere bionda che i suoi sentimenti nei confronti di Vito sono profondamente cambiati.

Mentre la sua bella si starà struggendo divisa tra la prospettiva di una nuova carriera e i dubbi sull’uomo che davvero le fa battere il cuore, Matteo riceverà dalla madre la notizia che si sta rimettendo magnificamente dopo l’operazione e che sta per tornare a Milano.

Matteo non perderà tempo e, su suggerimento di Salvatore (Emanuel Caserio), organizzerà in Caffetteria un rinfresco per dare il benvenuto alla madre Silvana (Elodie Treccani); a quel punto, preso dall’emozione, si dichiarerà a Maria!

Cosa accadrà proprio ora che la Puglisi ha le idee chiare sui suoi sentimenti e Portelli ha scoperto tutte le carte? Seguici su Instagram.