La Promessa, anticipazioni: Cruz scopre il segreto di Margarita e Fernando!

Mai scatenare l’ira della marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin) se non si vuole andare incontro alle sue pericolose indagini. È ciò che si verificherà nelle prossime puntate italiane de La Promessa: insospettita dall’improvviso arrivo nella tenuta dei cognati Fernando de Lujan (Javier Collado) e Margarita (Cristina Fernandez), i genitori della nipote Martina (Amparo Pinero), la dark lady avvierà delle personali investigazioni, scoprendo in fretta qual è il punto debole dei suoi due “sgraditi” ospiti.

La Promessa, news: il rapporto (compromesso) tra Martina e i suoi genitori

Fernando e Margarita si presenteranno apparentemente a La Promessa per riportare Martina a Madrid. Non a caso, i coniugi faranno sapere ad Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz che non avevano idea del fatto che la figlia si trovasse nella tenuta, poiché credevano che stesse seguendo le lezioni a Parigi nella scuola di moda al quale l’avevano iscritta. “Corso” dove invece Martina ha mandato la cugina Leonor (Alicia Bercan), chiedendole di assumere la sua identità.

Appurata la bugia, Margarita e Fernando spingeranno poi Martina a confessare per quale ragione lei sia fuggita in fretta e furia da Madrid: con le lacrime agli occhi, la ragazza svelerà dunque di essere stata colta in flagrante, ad una festa, mentre baciava il promesso sposo di Beatriz Oltra (Julia Martinez), la ragazza che si è fatta ospitare per diverso tempo a La Promessa fingendo di essere sua amica.

La Promessa, trame: Margarita passa alle minacce con Cruz

Date le innumerevoli menzogne raccontate della nipote, compresa quella legata alla “pazzia” in realtà inesistente di Beatriz Oltra, Alonso non saprà come comportarsi con Martina, ma poi deciderà di continuare ad ospitarla, opponendosi all’idea di Fernando e Margarita di riportarla con la forza nella capitale spagnola; ciò avverrà quando Cruz sosterrà che, in fondo, non è poi così grave ciò che la loro parente ha fatto alla festa lasciandosi trasportare da un’ingenua “pulsione” giovanile.

Una decisione, quella dei marchesi de Lujan, che non piacerà affatto a Margarita, la quale, nel corso di un dialogo, intimerà a Cruz di non intromettersi nel suo rapporto con Martina se non vuole che porti alla luce alcuni scheletri legati al passato.

La Promessa, spoiler: Cruz scopre il punto debole di Margarita e Fernando

Attenzione dunque ai successivi sviluppi della storyline: indisposta dal modo di fare della cognata, che sembrerà davvero avere un losco segreto da custodire con la complicità del marito Fernando, Cruz vorrà vederci chiaro sulle reali motivazioni che hanno spinto il fratello di Alonso e la consorte a recarsi a La Promessa. Muovendo tutte le sue conoscenze “madrilene”, la Ezquerdo riuscirà a far luce su tutta la questione e ne parlerà proprio con il marchese.

In pratica, Cruz spiegherà ad Alonso che, a causa dei tanti pettegolezzi, la notizia del bacio tra Martina e il promesso sposo di Beatriz è stata ingigantita, con molte persone pronte a giurare che i due siano stati addirittura a letto insieme. Un vero e proprio disonore per Margarita e Fernando che, ormai diventati l’oggetto di scherno dell’alta società di Madrid, sono stati costretti ad andare a La Promessa per allontanare da loro le malelingue.

Con dovizia di particolari, Cruz non mancherà quindi di sottolineare che i cognati hanno utilizzato la fuga di Martina come un vero e proprio lasciapassare per farsi ospitare nella tenuta, in attesa di calmare le acque agitate contro di loro nella capitale. Una ricostruzione della storia che almeno per ora, in accordo con Alonso, Cruz deciderà di non portare alla luce… ma fino a quando durerà il suo silenzio? Seguici su Instagram.