La Promessa, anticipazioni: Jana, chi è a conoscenza della sua vera identità?

Una grossa preoccupazione farà tremare Jana Exposito (Ana Garces) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La nostra protagonista avrà infatti un valido motivo per pensare che qualcuno sia a conoscenza della sua vera identità. Vediamo insieme perché…

La Promessa, news: Jana confessa tutta la verità a Curro

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi nei nostri precedenti post, la storyline partirà nel momento in cui Jana sentirà che è arrivata l’ora di confessare a Curro (Xavi Lock) tutta la verità sulle sue origini, compreso il fatto che sono fratello e sorella. Dopo un’iniziale stordimento dovuto alla fatica di accettare di essere il figlio di Dolores (Anai Gonzalez) e probabilmente del defunto barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez), che ha sempre considerato suo nonno, Curro accetterà il legame di parentela con Jana e si comporterà con lei proprio come un fratello, confidandole tra l’altro le sue pene d’amore per la bella Martina de Luján (Amparo Pinero).

Col trascorrere degli episodi, il legame tra Jana e Curro non farà altro che aumentare, ma qualcosa nel giro di poco tempo sarà in grado di turbare emotivamente la ragazza…

La Promessa, trame: Curro e Jana cercano di non farsi scoprire

Eh sì: innanzitutto, c’è da dire che Curro e Jana decideranno di essere discreti circa il loro “ritrovato” rapporto, tant’è che si ritaglieranno del tempo per stare da soli e si daranno reciprocamente del tu soltanto quando non ci sarà nessuno nelle vicinanze. Dato che sentirà che può completamente fidarsi di lei, Curro manifesterà a Jana la volontà di fare realmente luce sulle sue origini e si dirà pronto a qualsiasi tipo di investigazione per appurare ciò che è davvero successo e chi ha fatto del male alla madre Dolores, arrivando addirittura ad ucciderla.

Tuttavia, almeno per ora, Jana lascerà che Curro continui a vivere nella tenuta come un membro a tutti gli effetti della famiglia Luján, motivo per il quale deciderà di non portarlo nella casa abbandonata in cui hanno vissuto, per un breve tempo, insieme a Dolores. Sarà infatti lì che la Exposito troverà qualcosa di potenzialmente pericoloso…

La Promessa, spoiler: chi è a conoscenza della vera identità di Jana?

Certa che qualcun altro sia stato nella casetta abbandonata, Jana scriverà infatti un bigliettino dove chiederà alla misteriosa persona chi è. Pochi giorni dopo, la Exposito riceverà risposta: troverà sempre lì un bigliettino anonimo, dove quel qualcuno le avrà chiaramente scritto che deve smetterla di farsi delle domande, invitandola ad andare via da Luján, perché non crede affatto che sia chi dice di essere.

Tali parole spaventeranno tantissimo Jana, che si confiderà con l’amica Maria Fernandez (Sara Molina) su quanto accaduto. Ma chi sarà a conoscenza della vera storia di Jana e, di conseguenza, del fatto che è la sorella di Curro? Non resta che aspettare i prossimi sviluppi della telenovela iberica per capire come verrà sciolto tale intreccio… Seguici su Instagram.