Tempesta d’amore 26 marzo 2024, trama puntata

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 26 marzo 2024

Alexandra rivela a Christof di aver fatto la gita con lui solamente per tentare di convincerlo a vendere l'ala est. Shirin parla con Alfons e Hildegard: se Gerry non la comprende sul licenziamento di Helene, il loro rapporto non ha più molto senso. Erik vorrebbe recarsi in vacanza con Yvonne, in un albergo di lusso in Svizzera. Shirin arriva a casa di Gerry e i due fanno pace. Herbert spiega ad Alfons che nella sua locanda una donna si è ritrovata con un pezzo di vetro nel cibo. Vanessa indaga sul motivo per il quale Carolin non vuole parlare con lei…