Tempesta d’amore: Alexandra confessa a Markus di aver baciato Christoph! | Anticipazioni italiane

Si fa sempre più esplosiva l’atmosfera a Bichlheim, sia a livello di affari che di sentimenti. Oltre alla guerra di potere per il controllo del Fürstenhof, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore infiammerà anche un’altra battaglia tra Saalfeld e Schwarzbach. E questa volta l’oggetto della contesa sarà molto più prezioso di un hotel: il cuore di Alexandra (Daniela Kiefer)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Triangolo tra Markus, Christoph e Alexandra

Quando Ariane (Viola Wedekind) li approcciò per cedere loro le proprie azioni del Fürstenhof, Alexandra e Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) vi videro un’occasione irrinunciabile non solo per risanare le finanze della loro azienda, ma anche per prendersi una piccola vendetta personale…

Come sappiamo, i due coniugi sono infatti legati a Christoph (Dieter Bach) da un passato decisamente burrascoso. Passato che penseranno bene di sfruttare nella speranza che l’albergatore li appoggi nei loro piani, spinto dai sensi di colpa. Le cose, però, non sono andate secondo i piani…

A sorpresa, Saalfeld si è infatti innamorato nuovamente di Alexandra, che – altrettanto sorprendentemente – ha suo malgrado iniziato a ricambiare i sentimenti del suo ex, dando vita ad un triangolo davvero esplosivo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus scopre il bacio di Christoph e Alexandra

Subito accortosi delle mire di Christoph su sua moglie, Markus sembrava inizialmente essere riuscito a mettere da parte la gelosia grazie alle rassicurazioni della moglie. Nemmeno le dolci parole della donna, però, potranno impedirgli di rendersi conto di ciò che sta accadendo alle sue spalle…

I primi segnali d’allarme arriveranno quando Markus vedrà casualmente un messaggio d’amore di Christoph sul cellulare di Alexandra. In tal frangente la donna riuscirà a rassicurare il marito, ma non per molto tempo…

Temendo che la sua amata stia per lasciare il Fürstenhof a causa dell’opposizione di Robert (Lorenzo Patané) ai loro piani, infatti, Christoph la chiamerà, turbandola profondamente tanto da portarla a fare un sogno romantico su di lui. E sarà proprio ascoltando la moglie parlare nel sonno che Markus deciderà di affrontarla.

Il risultato? Con le spalle al muro, Alexandra confesserà al marito di aver baciato Christoph! Come reagirà Schwarzbach? Seguici su Instagram.