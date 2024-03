Tempesta d’amore: Alexandra rinuncia a Christoph… e lui la rovina! | Anticipazioni italiane

Mai sottovalutare gli effetti di un cuore spezzato! Se anni fa fu Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) a vedersi messa in secondo piano da Christoph Saalfeld (Dieter Bach), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la storia si invertirà, con conseguenze davvero esplosive… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra e Christoph vogliono fuggire insieme!

Quando – ormai quasi trent’anni fa – Alexandra fu lasciata da un giorno all’altro da Christoph, mai avrebbe immaginato che si sarebbe trovata anche lei un giorno nella posizione di dover scegliere tra l’amore ed un altro tipo di interesse. Eppure sarà esattamente quello che accadrà!

Dopo essersi finalmente lasciati andare alla passione ed aver ammesso i propri sentimenti, la Schwarzbach e Saalfeld capiranno infatti di dover decidere del loro futuro. E l’uomo non ha dubbi: vuole ricominciare da capo con la sua ex!

Sarà così che Christoph farà ad Alexandra una proposta a dir poco sconvolgente: lasciare tutto – Fürstenhof e famiglia – per iniziare immediatamente una nuova vita insieme a Formentera! Lei accetterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph rivela l’intrigo degli Schwarzbach

Pur rendendosi conto che si tratta di una follia, la donna sarà così sopraffatta dai suoi sentimenti per l’albergatore da decidere di lanciarsi nella follia. Proprio mentre starà preparando le valigie, però, verrà sorpresa da sua figlia Eleni (Dorothée Neff)!

Sarà allora che la ragazza comunicherà alla madre di aver deciso di entrare ufficialmente nell’azienda di famiglia, lavorando a stretto contatto con lei e Markus (Timo Ben Schöfer). E a quel punto Alexandra si renderà conto di non poter abbandonare la sua amatissima famiglia in nome di una vecchia fiamma…

Il risultato? la Schwarzbach non si presenterà all’appuntamento con Christoph, che – inutile dirlo – non la prenderà bene! Determinato a liberarsi di Markus e riconquistare la sua amata, Saalfeld deciderà così di rivelare a Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané) l’intrigo ordito dagli Schwarzbach per convincerli a vendere l’ala est del Fürstenhof.

Così facendo, però, Christoph colpirà non solo Markus, ma anche Alexandra stessa! E le conseguenze non si faranno attendere…