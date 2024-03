Tempesta d’amore: Alexandra rivela a Christoph il piano di Markus! | Anticipazioni italiane

Dove finisce la finzione e inizia la realtà? Nel caso di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) la linea di confine sarà sempre più sottile, portando la donna a prendere una decisione decisamente azzardata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra si avvicina a Christoph

Era arrivata al Fürstenhof con l’idea di rivalersi su Christoph Saalfeld (Dieter Bach), da cui fu crudelmente lasciata anni prima. Quando Alexandra ed il suo ex si sono ritrovati faccia a faccia, però, è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato: sono riesplosi i loro vecchi sentimenti!

Se l’albergatore è subito partito all’attacco determinato a riconquistare la sua amata, quest’ultima ha invece respinto le sue avances dichiarandosi felicemente sposata con Markus (Timo Ben Schöfer). Peccato solo che proprio quest’ultimo le chiederà di riavvicinarsi a Saalfeld per convincerlo a dare il suo benestare alla vendita dell’ala est del Fürstenhof…

Ebbene, alla fine Alexandra acconsentirà e proverà a manipolare Christoph sfruttando il proprio ascendente su di lui. Quando però lui la inviterà a fare un picnic romantico in montagna, la donna rischierà di venire sopraffatta dai propri sempre più crescenti sentimenti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra rivela il piano a Christoph

Ebbene, all’ultimo istante la Schwarzbach si fermerà, ma capirà comunque di non poter più ingannare il suo amato. Alexandra confesserà dunque non solo di rischiare di finire in prigione a causa dei bilanci falsati della Schwarzbach AG – l’azienda di famiglia – ma anche qual è l’intero piano da lei ideato insieme a Markus.

Sarà così che Christoph avrà la prova che gli Schwarzbach stanno ingannando Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané): la pensione di lusso sul lago da loro tanto sognata non verrà mai realizzata!

L'albergatore sceglierà di essere fedele alla sua famiglia oppure di aiutare la donna che ama?