Tempesta d’amore, anticipazioni 27 marzo 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 27 marzo 2024

Carolin spinge Vanessa in acqua, interpretando il gesto come un tentativo di approccio, e se ne va dicendole che la loro amicizia è finita e che il doppio matrimonio è annullato. Erik decide di rinunciare al posto di PR in favore di Leon. I ragazzi apprezzano il gesto generoso di Erik. Markus, Alexandra e Christof festeggiano la firma del contratto. Oliver Gust, amico di Markus, si accaparrerà la proprietà sul lago, impedendo di fatto che Robert ne diventi il proprietario. Christoph però chiede di essere aggiornato sull'intera operazione, visto che ha accettato di pugnalare alle spalle Werner e Robert. Clara è stata ricoverata in sala parto e il bambino sta per nascere…