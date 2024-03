Tempesta d’amore: Carolin aggredisce Vanessa! | Anticipazioni italiane

Pensava di riuscire a controllare i propri sentimenti, ma si sbagliava di grosso! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß sarà così sopraffatta dai suoi sentimenti per Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) da perdere totalmente il controllo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin in crisi

Fino a qualche giorno fa, Carolin Lamprecht sognava il suo futuro al fianco di quello che credeva essere l’uomo della sua vita: Michael Niederbühl (Erich Altenkopf). Ora, però, tutto è cambiato!

Come sappiamo, la donna si è inaspettatamente innamorata di Vanessa Sonnbichler, ritrovandosi in una situazione decisamente poco invidiabile. Determinata a tenere i propri sentimenti sotto controllo, Carolin ha provato ad evitare l’amica, finendo però solo per attirare sempre più sospetti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin perde la testa

Non riuscendo a comprendere lo strano comportamento della Lamprecht, la Sonnbichler chiederà aiuto a Michael, che organizzerà per le due donne un incontro “riappacificatore” al lago. Peccato solo che le cose non andranno come sperato… anzi!

Durante una gita in barca, Vanessa si lascerà infatti andare ad un semplice gesto di affetto nei confronti di Carolin. Un gesto innocente che farà però perdere il controllo alla Lamprecht, al punto che quest’ultima scaraventerà con violenza la Sonnbihler in acqua! E a quel punto tutto negare la verità sarà ormai impossibile… Seguici su Instagram.