Tempesta d’amore: Carolin e Vanessa si baciano! E ora? | Anticipazioni italiane

Una delle trame più appassionanti e rivoluzionarie degli ultimi anni sta per prendere il via! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore assisteremo infatti al primo passo verso quella che sarà una delle storie d’amore più clamorose della soap… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: doppio matrimonio per Carolin, Michael, Vanessa e Max

Due bellissime storie d’amore sembrano finalmente essere avviate verso il lieto fine! Dopo la decisione di Max Richter (Stefan Hartmann) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) di ufficializzare la loro lunga relazione con un matrimonio, infatti, anche Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) e Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) hanno a sorpresa deciso di fare il grande passo.

Vista la vicinanza (anche a livello di parentela) tra i due futuri sposi e l’investimento richiesto per un ricevimento di nozze, alla fine le due coppie hanno deciso di organizzare un doppio matrimonio. Una decisione che – a loro insaputa – cambierà per sempre le loro vite…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin bacia Vanessa

Lanciate nei preparativi delle loro nozze, Vanessa e Carolin inizieranno a trascorrere sempre più tempo insieme, tanto che tra loro si instaurerà un bellissimo legame di amicizia che andrà a rafforzarsi di giorno in giorno.

Non c’è dunque da stupirsi se sarà proprio alla sua futura “co-sposa” che la Sonnbichler confiderà la sua bucket list, ovvero la lista di cose che sogna fare prima di sposarsi. E tra queste ci sarà un “desiderio proibito” molto particolare: baciare una donna!

Il risultato? Carolin non ci penserà due volte e bacerà un’esterrefatta Vanessa! Un’azione che sul momento verrà archiviata come uno scherzo, ma che avrà conseguenze sconvolgenti le loro vite (e non solo le loro!).

Occhi dunque puntati sulle prossime puntate di Tempesta d'amore, perché sta per prendere il via una storyline davvero imperdibile…