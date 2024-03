Tempesta d’amore: Carolin in crisi con Michael (per colpa di Vanessa) | Anticipazioni italiane

Proprio quando pensava di aver (ri)trovato l’amore della sua vita, per Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) cambierà tutto! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna si troverà infatti a fare i conti con un “amore proibito” che rischierà di rovinare tutto ciò per cui aveva lottato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin si innamora di Vanessa

Dopo la traumatica fine del suo primo matrimonio, Carolin aveva deciso di non sposarsi mai più. Poi, però, la vita le ha fatto una sorpresa davvero inaspettata: ritrovare Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), il suo primo grande amore. E a quel punto la Lamprecht ha creduto in un segno del destino, tanto da decidere di fare il grande passo…

Al settimo cielo, la donna si è così gettata nei preparativi delle sue nozze, decidendo di unire le forze con Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), anch’ella vicina al suo “grande sì” con Max (Stefan Hartmann). A sorpresa, però, l’amicizia tra le due future sposine evolverà in una direzione davvero sorprendete, tanto Carolin capirà ben presto di essersi innamorata! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael chiede spiegazioni a Carolin

Sconvolta, inizialmente la Lamprecht proverà a mettere a tacere quei “sentimenti proibiti”, allontanandosi dalla Sonnbichler e concentrandosi sulla sua relazione con Michael. Purtroppo, però, l’impresa si rivelerà più ardua del previsto.

Se da una parte Vanessa si stupirà dell’improvvisa freddezza di quella che considera un’amica, dall’altra anche Michael noterà che nel suo rapporto di coppia qualcosa è cambiato. Sarà così che il medico chiederà spiegazioni a Carolin: quest’ultima avrà la forza di confessargli la verità? Seguici su Instagram.