Tempesta d’amore, casting news: arriva MARKUS, marito di Alexandra e nuovo dark man | Anticipazioni italiane

Un ingresso in scena importantissimo è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo conosceremo infatti un nuovo personaggio destinato a diventare una colonna portante delle prossime stagioni della soap. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus è il marito di Alexandra

Una vera e propria rivoluzione è in corso al Fürstenhof. Rivoluzione che porta il nome degli Schwarzbach! Come sappiamo, prima di uscire di scena la perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha ceduto le proprie azioni dell’hotel ad Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), nella speranza che quest’ultima portasse avanti la sua vendetta contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Il piano, però, prenderà una piega inaspettata…

Arrivata al Fürstenhof con l’intento di prendersi la sua rivincita nei confronti di Christoph (che la abbandonò più di vent’anni fa spezzandole il cuore), Alexandra finirà a sorpresa per riavvicinarsi pericolosamente al suo ex. E sarà proprio allora che all’hotel a cinque stelle farà la sua comparsa Markus Schwarzbach, il marito della donna!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus sarà il nuovo dark man

Esattamente come Alexandra, anche Markus ha un passato in comune con Christoph. Anni addietro, infatti, l’uomo era il migliore amico dell’albergatore. La loro amicizia, però, terminò quando Saalfeld lasciò Alexandra e quest’ultima si “consolò” sposando proprio Markus.

Inutile dire che l’arrivo improvviso di quest’ultimo porterà parecchio scompiglio in quel del Fürstenhof: oltre a dare vita ad un appassionante triangolo amoroso insieme a Christoph e Alexandra, Markus si rivelerà una vera spina nel fianco per tutti i Saalfeld. Cinico e determinato, l’uomo diventerà dunque il vero dark man della soap!

Tempesta d’amore, casting news: Timo Ben Schöfer interpreta Markus Schwarzbach

Il personaggio di Markus Schwarzbach verrà interpretato da Timo Ben Schöfer, attore tedesco classe 1964 molto noto al pubblico d’oltralpe grazie alle sue numerose partecipazioni a importanti produzioni televisive e teatrali. Tra i suoi ruoli più celebri c’è senza dubbio quello di “Stefan Kramer”, personaggio da lui interpretato per ben tre anni nella popolarissima soap opera Unter uns (Tra di noi).

Come già anticipato, l’ingresso in scena di Timo Ben Schöfer a Tempesta d’amore nei panni di Markus Schwarzbach è previsto per la puntata 3893 e per lui è in arrivo un posto nel cast fisso della soap. Il suo ruolo è infatti destinato a diventare una delle colonne portanti della prossima stagione…

Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Sturm der Liebe per l’ingresso di questo importantissimo personaggio! Seguici su Instagram.