Tempesta d’amore: Christoph, Markus e Alexandra, esplode il triangolo! | Anticipazioni italiane

Una delle linee narrative principali dei prossimi mesi sta per prendere il via! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore assisteremo infatti all’inizio di un appassionante triangolo che coinvolgerà tre personaggi, stravolgendo per sempre gli equilibri di amore e potere al Fürstenhof. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph e Alexandra si baciano

Dopo la fine della sua relazione con Selina (Katja Rosin), Christoph Saalfeld (Dieter Bach) aveva smesso di credere nell’amore, tanto da cercare solo storielle senza importanza. Il ritorno inaspettato del suo primo grande amore, però, ha cambiato tutto!

Quando Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) – sua ex fidanzata da lui lasciata quasi trent’anni fa – è ricomparsa improvvisamente nella sua vita, l’albergatore ha infatti capito di non aver mai smesso di amare la sua ex. E poco importa se quest’ultima nel frattempo si sia sposata col suo vecchio amico Markus (Timo Ben Schöfer)…

Sarà così che Saalfeld sfrutterà ogni occasione per avvicinarsi alla donna, con cui si arriverà ben presto ad un bacio appassionato. Proprio allora, però, al Fürstenhof arriverà il marito della donna: Markus!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph e Markus rivali per Alexandra

Ignaro di quanto accaduto alle sue spalle, Markus si mostrerà felice di fronte all’opportunità di riprendere la sua vecchia amicizia con Christoph. Una gioia che sembrerà ricambiata da quest’ultimo, tanto da portarlo a mettere da parte i suoi sentimenti per Alexandra. La situazione, però, cambierà velocemente…

Quando Schwarzbach rivelerà che fu proprio la decisione di Saalfeld di lasciare Alexandra anni prima ad avergli permesso di avere libera con la donna e sposarla, Christoph ne resterà così ferito da portarlo a mettere da parte i propri scrupoli.

Sarà così che l’albergatore deciderà di riconquistare la donna che ama a qualunque costo, anche se ciò significa strappare la moglie al suo (ex) migliore amico! Avrà così inizio uno dei triangoli più appassionanti degli ultimi anni, destinato a tenerci col fiato sospeso per parecchi mesi… Seguici su Instagram.