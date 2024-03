Tempesta d’amore: Josie trova suo padre! E ora? | Anticipazioni italiane

Quando ha scoperto di non essere figlia di Erik (Sven Waasner), Josie Klee (Lena Conzendorf) ha deciso di scoprire la verità sulle sue origini e trovare il suo padre naturale. E nelle puntate italiane di Tempesta d’amore la vita le concederà finalmente l’occasione di conoscere l’uomo con cui Yvonne (Tanja Lanäus) l’ha concepita… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul trova il padre di Josie

Concepita in seguito alla classica avventura di una notte, Josie si era rassegnata ad una vita senza figura paterna… almeno fino a quando non ha incontrato Erik! Convinta che si tratti di un regalo del destino, la ragazza ha iniziato a costruire un bellissimo rapporto con l’uomo. Una felicità che è stata completa quando i suoi genitori sono tornati ad essere una coppia. L’idillio, però, non è durato a lungo…

Come sappiamo, qualche settimana fa la Klee ha scoperto che il suo padre biologico non è Erik bensì un misterioso barman con cui Yvonne ebbe un brevissimo flirt. Determinata a conoscere l’uomo che le ha dato la vita, la ragazza si è dunque messa alla sua disperata ricerca, ma tutto è stato inutile.

È stato allora che Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) ha deciso di intervenire, assoldando un investigatore privato per trovare il padre della sua amata. Ed i suoi sforzi verranno ripagati!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie trova suo padre

Tra pochissimo, Paul rivelerà infatti a Josie di essere riuscito a rintracciare suo padre: un certo Ricky Müller, trasferitosi ormai da anni in Alto Adige. Incredula, la ragazza si ritroverà così tra le mani il tanto agognato indirizzo del genitore e capirà di dover prendere una decisione: vuole incontrarlo oppure no?

Ebbene, alla fine il desiderio di conoscere l’uomo che le ha dato i suoi geni avrà il sopravvento e Josie partirà per l’Alto Adige, dove rintraccerà il misterioso Ricky, che lavora in un ristorante locale. Quando starà per approcciarlo, però, accadrà un fatto inaspettato che metterà la Klee di fronte ad un bivio…

L'uomo incontrerà infatti una donna, di cui è chiaramente molto innamorato. E a quel punto Josie dovrà prendere una decisione: rivelare comunque a Ricky di essere sua figlia, rischiando di stravolgergli l'esistenza? Oppure tacere e concentrarsi sul suo rapporto con Erik?