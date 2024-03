Tempesta d’amore: Markus, scoperta shock su Christoph e Alexandra! | Anticipazioni italiane

Sono passati pochi giorni dall’arrivo di Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) al Fürstenhof, ma il triangolo che lo vedrà suo malgrado protagonista si sta già infiammando! Dopo aver pensato di sfruttare l’ascendente della moglie Alexandra (Daniela Kiefer) per manipolare Christoph Saalfeld (Dieter Bach), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo si renderà conto di aver fatto un terribile errore di valutazione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: triangolo tra Markus, Christoph e Alexandra

Da qualche giorno una vera e propria rivoluzione è in corso al Fürstenhof. L’arrivo di Alexandra e Markus Schwarzbach ha infatti stravolto gli equilibri di potere… e non solo! Se l’idea dei due coniugi era quella di sfruttare i sensi di colpa di Christoph nei confronti dell’ex fidanzata, infatti, a sorpresa sono riesplosi i sentimenti tra l’albergatore e la donna!

Come sappiamo, a parole Alexandra ha ripetutamente respinto le avances di Christoph, ma sta facendo sempre più fatica a negare ciò che prova. E ciò non è passato inosservato a Markus…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus geloso di Christoph e Alexandra

Benché rassicurato dalla moglie, Schwarzbach non può infatti fare a meno di preoccuparsi per le evidenti mire di Christoph sulla sua amata. Un timore che non farà che rafforzarsi quando l’uomo scoprirà casualmente un messaggio d’amore inviato da Saalfeld ad Alexandra!

Sconvolto, inizialmente l'uomo terrà per sé la scoperta ed eviterà un confronto diretto con la moglie. Non ci vorrà molto, però, prima che la donna scopra l'accaduto: riuscirà a rassicurare il marito? Per ora vi anticipiamo che queste saranno le battute iniziali di uno dei triangoli più appassionanti degli ultimi anni!