Tempesta d’amore: Paul scopre le bugie di Constanze! | Anticipazioni italiane

Prima o poi i nodi vengono al pettine… specialmente se sono tanti! Ne sa qualcosa Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), che – dopo aver mentito e ingannato sistematicamente – vedrà la sua ultima bugia venire smascherata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze e Paul verso Londra

Quando si tratta di ottenere ciò che vuole, Constanze von Thalheim non si è mai fermata davanti a nulla… specialmente in amore! Convinta che Paul (Sandro Kirtzel) sia l’uomo della sua vita, la bella avvocatessa non ha infatti esitato a ricorrere ad intrighi e menzogne pur di separarlo da Josie (Lena Conzendorf) e legarlo a sé. Nulla, però, è servito…

Resasi conto che il fidanzato è ancora innamorato alla Klee, la Von Thalheim ha dunque deciso di ricorrere ad una soluzione estrema per spezzare il loro legame: trasferirsi in Inghilterra insieme al fidanzato! Il suo piano andrà in porto?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul si riavvicina a Josie

Seppur addolorato all’idea di allontanarsi da Josie, Paul ha deciso di accettare la proposta della compagna e lasciare dunque con lei il Furstenhof. Prima di partire, però, l’uomo ha un credito da riscuotere: un workshop di cioccolato insieme a Josie!

Ben sapendo che Constanze soffrirebbe nel saperlo insieme alla rivale, Paul tacerà dunque le proprie intenzioni alla fidanzata e andrà dalla Klee in segreto. Un’esperienza che risveglierà i suoi sentimenti per la pasticciera…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Constanze confessa a Paul di averlo ingannato

Ebbene, benché sempre più consapevole che sia Josie il suo vero amore, Paul deciderà di mantenere fede alla promessa fatta a Constanze e di seguire quest’ultima a Londra. Poco prima della partenza, però, l’uomo farà una scoperta sconcertante: la fidanzata non aveva mai ricevuto un’offerta di lavoro a Londra… e lo ha dunque ingannato!

Sconvolto, Lindbergh affronterà la von Thalheim, che non avrà altra scelta se non ammettere le proprie bugie. E a quel punto Paul si troverà di fronte ad un enorme interrogativo: vuole davvero rinunciare al suo grande amore per passare la sua vita con una donna che lo inganna in continuazione? Seguici su Instagram.