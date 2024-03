Tempesta d’amore: Robert e André in guerra! E Markus ne approfitta… | Anticipazioni italiane

I latini dicevano “Divide et impera”… ovvera “dividi e comanda”! Un motto che gli Schwarzbach hanno fatto loro. Dopo aver cercato di portare Christoph (Dieter Bach) dalla loro parte, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schofer) decideranno infatti di sfruttare a proprio vantaggio una frattura creatasi all’interno della famiglia Saalfeld… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André in guerra con Robert

Sono momenti di grandi cambiamenti in quel del Fürstenhof! L’arrivo prima di Alexandra e poi di Markus Schwarzbach sta infatti portando una vera e propria rivoluzione all’hotel a cinque stelle, dove gli equilibri di potere stanno inesorabilmente cambiando.

Ma non sono solo i due coniugi gli unici arrivi inaspettati a Bichlheim! Come sappiamo, da qualche giorno ha infatti fatto ritorno anche Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), che ha deciso di tornare nella casa di famiglia dopo la conclusione della sua relazione con Lia (Deborah Müller).

Ebbene, invece che cercare il supporto dei suoi cari, Robert finirà per sfogare la rabbia ed il dolore per il suo amore finito proprio sulle persone che gli stanno intorno, tanto da iniziare una vera e propria guerra contro André. Guerra in cui si inseriranno abilmente gli Schwarzbach…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus e Alexandra vogliono usare Robert

Temendo una crisi familiare, Werner (Dirk Galuba) proverà a sedare la lite tra i due proponendo un compromesso: si alterneranno alla guida della cucina del Fürstenhof. Una proposta che verrà accolta sia da Robert che da André… ma non dagli Schwarzbach!

Markus e Alexandra si opporranno infatti alla condivisione del ruolo di chef, sostenendo che si tratterebbe di una mossa controproducente sia a livello di costi che di immagine. E non è finita qui! I due uomini d’affari provocheranno a tal punto Robert da spingerlo ad estromettere completamente lo zio dal Fürstenhof.

A quel punto a casa Saalfeld esploderà una crisi senza precedenti, permettendo così a Markus di fare la sua mossa: proporre a Robert di usare il ricavo della vendita dell’ala est dell’hotel per avere una pensione con ristorante interamente sotto il suo controllo! Robert cadrà nella trappola e appoggerà il progetto? Seguici su Instagram.