Tempesta d’amore si sposta alle 10 del mattino dall’11 marzo

La prossima settimana vedrà diversi cambiamenti all’interno dei palinsesti Mediaset, con una novità importante su Canale 5 e una risistemazione di palinsesto riguardante Rete 4.

Sull’ammiraglia Mediaset dall’11 marzo inizieremo a vedere una nuova dizi turca, Endless Love, che prenderà il posto di Terra Amara dal lunedì al venerdì. Le vicende di Zuleyha proseguiranno una volta alla settimana in prime time e, da quel che si è capito, anche alla domenica pomeriggio (dopo la fine dello speciale di Amici). Canale 5, quindi, “rallenta” gli episodi finali di Terra amara per averli a disposizione per il proseguimento della stagione (altrimenti sarebbero terminati entro il mese di marzo).

A sorpresa, però, sempre Terra amara arriverà anche su Rete 4. Di sera, alle 19.40, la soap verrà proposta dall’inizio e quindi chi non avesse mai visto i primissimi episodi potrà farlo.

E Tempesta d’amore? La soap tedesca, che da anni anima il preserale della rete cadetta di Mediaset, da lunedì prossimo troverà posto tutti i giorni al mattino, con inizio alle 10. Seguici su Instagram.