Tempesta d’amore: Tra Christoph e Alexandra riesplode l’amore! | Anticipazioni italiane

Una delle storie d’amore più attese sta finalmente per sbocciare! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore riesploderanno infatti i sentimenti tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra Schwarzbach(Daniela Kiefer)! E da quel momento nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra e Christoph tra amore e inganni

Sono passati quasi trent’anni da quando Christoph troncò la sua relazione con la giovane Alexandra per un matrimonio di interesse. Ciononostante, le ferite nel cuore della donna sono tutt’altro che scomparse… e forse non solo quelle!

Arrivata al Fürstenhof con l’intento di prendersi la sua rivincita sull’ex fidanzato, la Schwarzbach ha infatti sapientemente usato il proprio innegabile fascino per manipolare Saalfeld, ma nel frattempo si è anche pericolosamente avvicinata a lui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph e Alexandra si baciano

Benché consapevole che la sua amata lo sta usando, Christoph sarà ogni giorno che passa sempre più affascinato da lei, tanto da decidere di darle fiducia anche in ambito professionale. Un comportamento che spiazzerà la donna!

Positivamente colpita dalla generosità del suo ex, Alexandra finirà inevitabilmente per avvicinarsi sempre più a lui. E così, quando lui le chiederà ancora una volta perdono per averla lasciata anni prima confessandole di essersi pentito della propria scelta, le difese della Schwarzbach crolleranno…

Sarà così che, sopraffatta dai propri sentimenti, Alexandra si lascerà andare ad un bacio appassionato con Christoph. E da quel momento le vite di entrambi (e non solo) cambieranno per sempre… Seguici su Instagram.