Tempesta d’amore: Tra Erik e Yvonne riesplode l’amore! | Anticipazioni italiane

Dopo la tempesta, sta finalmente per tornare il sereno… e anche l’amore! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus) riusciranno infatti finalmente a lasciarsi alle spalle la loro crisi, tornando ad essere una coppia affiatatissima e molto molto innamorata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik e Yvonne in crisi

Conosciutisi brevemente oltre vent’anni fa ad una festa di carnevale, Erik e Yvonne sembravano i classici amanti occasionali destinati a non rivedersi mai più. La vita, invece, ha voluto altrimenti!

Rimasta incinta dopo la sua avventura con l’affascinante sconosciuto, la Klee si è infatti convinta che fosse proprio quest’ultimo il padre della sua bambina. E così – quando anni dopo Josie (Lena Conzendorf) ha casualmente ritrovato Erik al Fürstenhof – i tre hanno finalmente avuto l’occasione di diventare una vera famiglia. Almeno fino a quando non è scoppiata una vera e propria bomba…

Benché innamoratissimo di Yvonne, Erik è rimasto sconvolto dalla scoperta di non essere il padre naturale di Josie, finendo per allontanarsi dalla fidanzata (da lui accusata di essere la causa del loro dramma familiare). Ma sarà davvero finita?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik e Yvonne si avvicinano

Già da qualche giorno stiamo assistendo ad un riavvicinamento di questi due amatissimi personaggi. Uniti dal comune amore per Josie, i due hanno infatti messo da parte i loro problemi per essere di sostegno alla “figlia”, non solo aiutandola al Cafè Liebling ma anche andando a cercare insieme il suo padre biologico!

Come se non bastasse, da qualche giorno Vogt e la Klee si sono ritrovati a lavorare a stretto contatto anche al Fürstenhof, dove l’uomo è stato assunto come barista… rispondendo proprio alla sua ex fidanzata! E sarà proprio questo nuovo impiego dietro al bancone a far risbocciare l’amore tra i due…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik e Yvonne tornano insieme

Tutto inizierà quando Carolin (Katrin Anne Heß) e Vanessa (Jeannine Gaspar) decideranno di offrire dei cocktail molto speciali agli invitati delle loro doppie nozze. E, chi di meglio per creare dei mix alcolici se non Erik e Yvonne?

Le due promesse spose si rivolgeranno dunque alla “coppia” di baristi, dando inizio ad una vera e propria sfida creativa! Vogt e la Klee si daranno infatti battaglia per creare il cocktail perfetto per il matrimonio delle loro colleghe, riscoprendo la loro incredibile intesa e chimica.

Sarà così che – tra un cocktail e l’altro – tra Erik e Yvonne riesploderà l’amore… e non si tratterà di un fuoco di paglia! Questa coppia è infatti destinata a restare unita per molto molto tempo… Seguici su Instagram.