Terra amara, anticipazioni puntata di venerdì 15 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntata Terra amara di venerdì 15 marzo 2024

Zuleyha vuole obbligare Hakan a trasferirle le quote dell’azienda Yaman e a lasciare per sempre Cukurova. Hakan si rifiuta e Zuleyha, in preda alla rabbia, gli spara. È solo grazie all’intervento di Fikret che manca il bersaglio. Intanto, Betul si accorge di essere seguita da un uomo di Colak e si rifugia da Abdulkadir, al quale dice che non intende lasciare Colak perché vuole avere la sua eredità.

Alla villa, Fikret e Zuleyha passano molto tempo assieme e, in presenza di Lutfiye, Fadik si lascia sfuggire un commento poco opportuno su quanto i due formerebbero una bella coppia. Fikret trova Vahap fuori dalla tenuta e decide di raccontare tutto a Hakan. Gli chiede quindi di porre fine ai comportamenti di Vahap coinvolgendo Abdulkadir, altrimenti non risponderà più delle sue azioni e si vendicherà pesantemente con Vahap.

A villa Yaman si presenta l’ufficiale giudiziario che, a causa di un debito con il fisco, deve pignorare la villa. Zuleyha è incredula ma le vengono mostrati gli avvisi di pagamento che la donna però non ha mai ricevuto. Tuttavia se non salderà subito il debito dovrà lasciare la villa. Alla scena assistono anche Fusun e Sermin.

Intanto, Betul spiega a Colak che è stata lei a fare in modo che gli avvisi di pagamento non arrivassero mai a Zuleyha. Il suo piano è quello di far sì che la villa sia venduta all'asta e acquistata da Colak. Fikret è convinto che dietro questa storia ci siano Sermin e Betul e va a villa Yaman per affrontarle. Tornato al cotonificio, trova ad aspettarlo il fratello di Mujgan e i suoi avvocati. L'uomo vuole dieci milioni per rinunciare alla custodia del piccolo Kerem Alì.