Terra amara, anticipazioni puntata di venerdì 22 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntata Terra amara di venerdì 22 marzo 2024

Il presunto zio di Kerem Ali, Mujdat, minaccia di portare via il bambino se Fikret non gli consegnerà dieci milioni di lire. Nel frattempo Zuleyha, che dispone soltanto di un giorno per pagare un ingente debito con il Fisco, altrimenti le verrà pignorata la casa, decide di prestare a Fikret la cifra di cui lui ha bisogno. Poi, chiede a Gaffur e Selamet di vendere i suoi gioielli per poter poi estinguere il debito. Mujdat accetta i soldi e assicura Fikret che rinuncerà all’affido di Kerem Ali.

L’ufficiale giudiziario arriva alla tenuta per riscuotere il pagamento, ma Gaffur e Selamet non sono ancora tornati con i soldi di Zuleyha. Betul lascia la casa di Colak, dicendosi stanca di essere additata come sua amante; così facendo, vorrebbe che Colak la chiedesse in sposa, in modo da poter avere la sua eredità. Ma le cose non andranno come previsto.

Villa Yaman è stata pignorata e un giornalista, chiamato da Sermin e Betul, è già a caccia dello scoop. Intanto, Zuleyha è sicura di poter ripagare il debito tramite la vendita dei gioielli che ha affidato a Gaffur e Selamet, ma dopo molte ore, dei due non si ha ancora traccia. Nel frattempo, Hakan ha fatto arrestare l’uomo che si spacciava per Mujdat, lo zio di Kerem Ali che aveva rapito il piccolo, ma Fikret pensa ci sia proprio Hakan dietro al rapimento del bambino.

Zuleyha, preoccupata per Gaffur e Selamet, si mette alla loro ricerca con Ibo e Rasit. I due uomini sono stati derubati dei gioielli e rinchiusi nel bagagliaio dell’auto. Non potendo rientrare alla villa, Zuleyha decide di portare tutta la famiglia, braccianti compresi, in un hotel dove passare la notte. Seguici su Instagram.