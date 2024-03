Terra Amara anticipazioni: Abdülkadir si vendica di Betul, ecco come

Una spiacevole “disavventura” attende l’arrivista Betul Arcan (Ilayda Cevik) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Deluso per come si sarà comportata nei suoi riguardi, Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş) deciderà infatti di vendicarsi della sua “amata” e il piano coinvolgerà, di riflesso, anche Şermin Yaman (Sibel Tascioglu). Vediamo insieme perché…

Terra Amara, news: Betul sposa Haşmet

La faccenda si delineerà nel momento in cui, nonostante la relazione clandestina avviata con Abdülkadir, Betul deciderà di sposare l’anziano Haşmet Çolak (Altan Gördüm) per avvelenarlo il giorno stesso delle loro nozze ed entrare così in possesso della sua eredità. A quel punto, Keskin non riuscirà a controllare la sua gelosia e tenterà di sequestrare Betul prima che possa recarsi al matrimonio, ma agendo in tale maniera rischierà la sua stessa vita visto che lo “svitato” fratello Vahap (Ergün Metin) non esiterà a sparargli un colpo di pistola in pieno petto.

Da un lato Betul mostrerà per la prima volta i suoi sentimenti e accompagnerà Abdülkadir in ospedale per accertarsi del fatto che sopravviva; dall’altro non metterà da parte i suoi propositi nuziali e si presenterà lo stesso a sposare Haşmet. Tuttavia, la Arcan cadrà in una vera e propria trappola: dopo aver scoperto che intende avvelenarlo, Çolak fingerà infatti di contrarre matrimonio con Betul e la rinchiuderà in una stanza appena tenterà di fargli bere una limonata mortale. Dopo giorni di sequestro, a salvare Betul ci penserà quindi Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Terra Amara, spoiler: la vendetta di Abdülkadir incombe su Betul e Şermin

Nonostante il salvataggio in extremis e sorprendente della “nemica” Zuleyha, Betul non potrà stare tranquilla a lungo: possiamo anticiparvi che Abdülkadir ce l’avrà infatti a morte con lei poiché si sarà convinto del fatto che l’abbia soltanto usato per avvicinarsi ad Haşmet e ottenere il suo denaro, ossia l’unica cosa che la Arcan ama veramente. Proprio per questo, dopo essersi rappacificato con il fratello Vahap, che passerà ancora una volta dalla sua parte, Keskin metterà su la sua vendetta e caccerà sia Betul e sia Şermin dalla piccola villa nella residenza Yaman.

Una mossa che potrà portare avanti poiché avrà acquistato la villetta, per fare un favore proprio a Betul, soltanto qualche settimana prima. Betul e Şermin si ritroveranno dunque improvvisamente in strada e dovranno chiedere aiuto a Zuleyha, la quale sceglierà di non cacciarle ma le confinerà nell’umile casa di Gaffur (Bulent Polat) e della piccola Üzüm (Neva Pekuz), che invece riceveranno il permesso di dormire nella sua lussuosissima villa. Un affronto che l’orgogliosissima Betul non vorrà proprio accettare…

Terra Amara, trame: Betul cerca una via di fuga ma…

Eh sì: convinta di essere diventata a tutti gli effetti la signora Çolak (e non avendo dunque ancora scoperto che il matrimonio con Haşmet è stato soltanto una messinscena), Betul verrà convinta dalla madre Şermin ad aspettare perché, prima o poi, potrà entrare in possesso delle grosse disponibilità dell’uomo, soprattutto qualora qualcuno dovesse ucciderlo, trasformandola di fatto nella sua vedova.

In ogni caso, ad un certo punto, Betul sarà stanca di aspettare che Haşmet tiri le cuoia e penserà di rifugiarsi ad Istanbul con i soldi, nascosti in una cassetta di sicurezza, rubati in precedenza agli Yaman con i suoi traffici illeciti. Anche in tale occasione, la Arcan andrà però incontro ad un’amara sorpresa: Haşmet sarà infatti riuscito ad avere una copia della chiave della cassetta, che avrà svuotato privando Betul del “suo” denaro.

Insomma, l'ennesimo escamotage truffaldino di Betul non andrà a buon fine e la ragazza dovrà tornare nella casetta malconcia di Gaffur, al fianco di Şermin, con la "coda tra le gambe". E il suo risentimento non farà che aumentare…