Terra Amara anticipazioni: Betul e Şermin di nuovo senza un tetto!

Nel corso delle puntate finali di Terra Amara non ci sarà proprio pace per Şermin Yaman (Sibel Tascioglu) e sua figlia Betul Arcan (Ilayda Cevik). A causa delle loro malefatte, le due donne si troveranno più volte senza un tetto sotto la testa. Particolare che le renderà decisamente pericolose…

Terra Amara, news: Betul e Şermin da una casa all’altra

La situazione prenderà una brutta piega nel momento in cui Zuleyha Altun (Hilal Altinbilkek) scoprirà con estremo sgomento che Şermin ha rubato una medaglietta d’oro alla piccola Leyla. Dato che le stava ospitando nella piccola casetta di Gaffur (Bulent Polat) e Uzum (Neva Pekuz), in seguito alla decisione di Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş) di cacciarle dalla villetta adiacente a quella principale degli Yaman, Zuleyha non vorrà più saperne di avere sia Şermin e sia Betul nelle vicinanze, tant’è che deciderà di mandarle via non permettendo loro di rientrare nella proprietà.

Tale svolta costringerà madre e figlia a trovare una soluzione, in primis cercando di farsi ospitare da Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar) e dallo stesso Abdülkadir. Quando tutte e due i tentativi andranno in fumo, Şermin e Betul dovranno ripiegare sull’aiuto di Vahap Keskin (Ergün Metin), che però sarà tutt’altro che disinteressato…

Terra Amara, trame: Vahap trasforma Betul e Şermin nelle sue serve

Eh sì: sempre più in preda alla pazzia, Vahap trasformerà Betul e Şermin nelle sue “servitrici”, costringendole sia a preparargli da mangiare e sia a pulire da cima a fondo la sua casa. Da un lato, dato che avrà paura di finire sulla strada da un momento all’altro, Şermin tenderà ad assecondare ogni capriccio di Vahap, dall’altro Betul si stancherà fin da subito di essere finita alla mercé dello psicopatico Keskin e, in cerca di vendetta nei confronti di Zuleyha, convincerà la madre ad intrufolarsi a casa di Haşmet Çolak (Altan Gördüm) al fine di rubargli una pistola.

Quando saranno riuscite ad impossessarsi illecitamente dell’arma, facendo in modo che sulla stessa non finiscano mai le loro impronte digitali, Şermin e Betul dovranno però fare i conti con un altro imprevisto…

Terra Amara, spoiler: Betul e Şermin nuovamente senza casa

Dopo essersi recato dal fratello per dargli delle informazioni su Hamran Said, il nemico sbucato dal passato di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol), Abdülkadir scoprirà infatti che Vahap ha accolto in casa Betul e Şermin, seppur trattandole come delle vere e proprie sottoposte. Ancora deluso per come si sarà conclusa la sua relazione con la Arcan, che ha preferito voltargli le spalle per “sposare” Haşmet ed entrare in possesso del suo patrimonio, Abdülkadir farà dunque presenta a Vahap che è del tutto inappropriata la presenza di Şermin e Betul nella sua casetta e lo convincerà a mandarle via.

Anche se Betul si giocherà per l'ennesima volta la carta della seduzione, implorandogli di perdonarla perché non ha mai smesso di amarlo, Abdülkadir sarà irremovibile e manterrà la sua posizione circa la Yaman e la figlia. A Vahap non resterà quindi altra scelta se non quella di cacciare Betul e Şermin, che ancora una volta saranno in mezzo alla strada e senza un soldo. Un passaggio fondamentale della storia, che genererà un triste avvenimento di lì a poco…