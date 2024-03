Terra Amara anticipazioni: Fikret, chi sarà il suo nuovo amore?

Un nuovo e importantissimo ingresso sarà al centro della scena nelle puntate finali di Terra Amara, che da questa settimana vedremo solo il venerdì sera fino alla sua conclusione. Quando ormai mancherà pochissimo tempo alla chiusura delle vicende ambientate a Cukurova, i telespettatori faranno la conoscenza della maestra Zeynep Yılmaz (Ümit Beste Kargın), una donna destinata a fare breccia nel cuore di Fikret Fekeli (Furkan Palali). In primis, perché qualcuno ci metterà lo zampino…

Terra Amara, news: Zeynep arriva a Cukurova

È bene precisare che Zeynep ritornerà a Cukurova, a distanza di tanti anni, non appena le verrà assegnata la cattedra di chimica nella scuola cittadina. Un ruolo, quello di insegnante, precedentemente ricoperto dal padre. Non a caso, la prima persona che Zeynep incontrerà sarà Çetin Cicergi (Aras Senol), il quale la riconoscerà immediatamente e si intratterrà a parlare con lei, memore dell’amicizia che avevano coltivato quando erano soltanto dei bambini e lui era un alunno del suo papà.

Fatto sta che, nel giro di poco tempo, Zeynep farà anche la conoscenza di Lütfiye Duman (Hulya Darcan) che nel frattempo, come vi abbiamo già svelato, sarà diventata la sindachessa di Cukurova. E così, in accordo con Çetin, Lütfiye si trasformerà anche in una sorta di “Cupido” per Fikret…

Terra Amara, spoiler: Çetin e Lütfiye fanno incontrare Zeynep e Fikret

Dato che il nipote farà ancora fatica ad accettare l’idea che Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) stia per sposare Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol), Lütfiye penserà che Zeynep sia proprio la donna adatta per fare breccia nel cuore di Fikret. Un’idea che balenerà anche nella testa di Çetin, convinto che il carattere dolce della maestrina possa essere compatibile con quello del forte e sfortunato giovane Fekeli.

Proprio per tale ragione, Çetin e Lütfiye organizzeranno una cena alla quale inviteranno sia Fikret e sia Zeynep, i quali sembreranno provare subito un’innata simpatia l’uno nei confronti dell’altra.

Terra Amara, trame: Fikret e Zeynep; è scoccata la scintilla?

Fikret darà infatti l’impressione di essere rimasto piacevolmente colpito dalla bellezza di Zeynep, tant’è che a fine serata deciderà di darle un passaggio al fine di riaccompagnarla all’hotel dove ha trovato alloggio. Una carineria che la Yilmaz accetterà col sorriso, affascinata dal sorriso e dalla prestanza fisica di Fikret.

Tra i due giovani sarà stato quindi un vero e proprio colpo di fulmine? Ne riparleremo a breve, visto che la loro “relazione”, in un certo senso, regalerà l’ultimo lieto fine della telenovela, anche se con un imprevisto potenzialmente esplosivo… Seguici su Instagram.