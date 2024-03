Terra Amara anticipazioni: Hakan, chi lo sta minacciando?

Subito dopo il matrimonio con l’amata Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), la fortuna non sembrerà sorridere ad Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol). Non a caso, nelle puntate italiane di Terra Amara successive al lieto evento, l’imprenditore si troverà a dover fare i conti con un nemico sbucato dal suo passato…

Terra Amara, news: Hakan e il messaggio minatorio

Tutto partirà quando, alcuni giorni dopo le nozze, Hakan riceverà da Gaffur (Bulent Polat) una busta anonima. All’interno della stessa, ci saranno due fotografie: nella prima, saranno raffigurate Zuleyha e la piccola Leyla con la testa cerchiate di rosso; nella seconda ci sarà invece proprio Gümüşoğlu con una vistosa “x” tracciata sopra il suo volto.

Due veri e propri messaggi minatori, tant’è che Hakan sceglierà di andare da Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş) per confrontarsi meglio sulla questione; ciò accadrà nonostante la promessa fatta a Zuleyha di tagliare completamente i ponti con lui, visto che diversi mesi prima ha assassinato senza pensarci Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Un incontro, quello con Abdülkadir, che si rivelerà illuminante per Hakan…

Terra Amara, spoiler: Abdülkadir e la pista da seguire

Possiamo infatti anticiparvi che, una volta ascoltate le sue parole, Abdülkadir dirà a Hakan che il misterioso nuovo nemico potrebbe essere tale Hamran Said, figlio di un uomo che hanno ucciso in Libano diversi anni prima. Abdülkadir sosterrà infatti di aver visto il ragazzo, che aveva appena dodici anni all’epoca del precedente omicidio, nella sua officina qualche giorno prima, con un’aria decisamente minacciosa.

Col suo solito modo di ragionare dedito alla violenza, Abdülkadir sosterrà infatti che hanno commesso un errore a non uccidere anche Hamran, testimone di quanto accaduto al padre, ma Hakan rivendicherà tale scelta e vorrà fare il possibile per cercare di rintracciare il ragazzo (anche se sarà consapevole del fatto che ciò potrebbe voler dire eliminarlo). Una situazione, per l’ennesima volta rischiosa, che produrrà fin da subito i suoi effetti “collaterali”…

Terra Amara, trame: Hakan tra Zuleyha e Abdulkadir

Zuleyha osserverà infatti con attenzione ogni mossa del suo novello marito perché non riuscirà a comprendere per quale ragione non riesca a rompere del tutto il legame con Abdülkadir. Dal canto suo, convinto di fare il suo bene, Hakan nasconderà alla Altun la minaccia rappresentata da Hamran e cercherà di agire in autonomia, senza dare troppo nell’occhio.

Un vero e proprio intreccio narrativo che rischierà di causare una sorta di cortocircuito, in primis perché Hamran non sarà l'unico ipotetico nemico dal quale i coniugi Gümüşoğlu dovranno guardarsi le spalle. Un pericolo imminente verrà infatti rappresentato pure da Betul Arcan (Ilayda Çevik), in cerca di vendetta dopo essere stata cacciata per l'ennesima volta dalla villa, da Zuleyha in persona, insieme alla madre Şermin (Sibel Tascioglu)…