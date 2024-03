Terra Amara anticipazioni: Hakan rischia di essere ucciso, ecco da chi e perché

Nei nostri recenti post dedicati alle anticipazioni delle prossime puntate italiane di Terra Amara vi abbiamo parlato dell’arrivo a Cukurova di Hamran Said, un nemico che spunterà fuori dal passato di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol). Fin da subito, il neo marito di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) rischierà infatti di venire assassinato dal giovane, ma qualcuno gli salverà la vita…

Terra Amara, news: Hakan, Abdülkadir e la figura di Hamran

La storyline partirà alcuni giorno dopo le nozze tra Zuleyha e Hakan. Quest’ultimo riceverà infatti una busta anonima, all’interno della quale ci saranno due fotografie con delle evidenti minacce: in una appariranno Zuleyha e la piccola Leyla con la testa cerchiata di rosso, mentre nell’altra Gümüşoğlu avrà una vistosa “x” tracciata sopra il suo volto.

Spiazzato, Hakan non capirà chi potrebbe volergli fare del male ma, dopo essersi confrontato con Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), ventilerà l’ipotesi che dietro a tutto quanto possa esserci proprio Hamran Said, visto dal suo amico nei pressi della rimessa d’automobili.

Una figura, quella di Hamran, che apparterrà al passato di Hakan e Abdülkadir trascorso in Libano. Grazie ai dialoghi tra i due personaggi, i telespettatori avranno modo di apprendere che i due uomini si sono macchiati dell’omicidio del padre di Hamran, mentre quest’ultimo è stato risparmiato poiché aveva soltanto dodici anni all’epoca del fattaccio.

Terra Amara, spoiler: Hamran sul punto di uccidere Hakan

Fatto sta che, dato il pericolo rappresentato dal ragazzo, Hakan e Abdülkadir avvieranno fin da subito le ricerche di Hamran, fino a scovare un suo ipotetico nascondiglio. Luogo dove Gümüşoğlu rischierà la vita: Hamran lo coglierà di sorpresa alle spalle e gli punterà contro una pistola all’altezza della nuca, svelandogli che intende ucciderlo per vendicare finalmente la morte del padre.

Proprio mentre Hakan starà per dire a Hamran come sono andate a suo dire le cose il giorno dell’assassino, Abdülkadir farà irruzione sul posto e cominceranno a sparare contro il ragazzo, che però riuscirà a scappare. Insomma, Hamran sarà ancora un pericolo per Hakan, che a quel punto si farà prendere dal panico e farà una mossa in grado di insospettire Zuleyha…

Terra Amara, trame: Hakan fa insospettire Zuleyha

In tal senso, vi possiamo infatti anticipare che Hakan anticiperà la sua luna di miele con Zuleyha, prevista invece per la settimana successiva, al fine di mettere una certa distanza con Hamran ed evitare che possa fare del male alla sua famiglia. Una fuga repentina mascherata da un “viaggio di piacere” che creerà subito dei sospetti nella Altun, la quale noterà subito degli atteggiamenti strani da parte del marito.

Il tutto mentre Abdülkadir farà presente al fratello Vahap Keskin (Ergün Metin) che devono fare il possibile affinché Hamran Said non rappresenti più una minaccia…