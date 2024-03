Terra Amara anticipazioni: Haşmet finge di sposare Betul e poi la sequestra

Nel corso delle ultimissime puntate italiane di Terra Amara, i telespettatori si troveranno ad assistere ad un matrimonio decisamente rocambolesco che avrà come protagonisti assoluti i cattivoni Haşmet Çolak (Altan Gördüm) e Betul Arcan (Ilayda Cevik). Non tutto andrà però per il verso giusto, anche per via dell’intromissione di Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), che cercherà di impedire ad ogni costo l’unione a causa dei sentimenti che prova per la figlia di Şermin (Sibel Tascioglu).

Terra Amara, news: Vahap spara a Abdülkadir

La trama partirà nel momento in cui Şermin consiglierà a Betul di andare avanti nella sua relazione con il maturo Haşmet in modo tale da sposarlo e entrare in possesso del suo grosso impero economico. Seppur innamorata di Abdülkadir, la Arcan andrà quindi avanti con il suo folle proposito e riuscirà ad ottenere da Haşmet la proposta di nozze.

Nel giorno fissato per il matrimonio, Betul si procurerà poi lo stesso veleno utilizzato da Abdülkadir per uccidere Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), con l’intenzione di farlo bere a Haşmet ed ammazzarlo poco prima dell’inizio della loro prima notte insieme da marito e moglie. Nonostante la macchinazione portata avanti da Betul, Abdülkadir si lascerà prendere dalla gelosia e, insieme ad alcuni uomini, tenterà di sequestrare la stessa Betul mentre si starà recando a casa di Haşmet. Circostanza che lo porterà a scontrarsi con il fratello Vahap Keskin (Ergün Metin), che non esiterà a sparargli in pieno petto poiché ormai al soldo del potente Colak.

Terra Amara, spoiler: Haşmet finge di sposare Betul

Occhio dunque a quello che succederà subito dopo questo “imprevisto”: Betul si farà coraggio e salirà nella macchina di Abdülkadir in modo tale da poterlo soccorrere. Visto che il medico clandestino scelto dal Keskin non riuscirà ad estrarre la pallottola, la Arcan deciderà poi di portare l’amato in ospedale. Dopo ciò, proseguirà con il suo piano e si presenterà a casa di Haşmet, chiedendogli di andare avanti nonostante tutto con il loro matrimonio.

Betul indosserà quindi l’abito da sposa e, al termine di una cerimonia, si convincerà del fatto di essere diventata la moglie di Haşmet, proprio come aveva progettato. La ragazza sarà però caduta in un grosso inganno: possiamo infatti anticiparvi che Colak sarà stato informato del fatto che Betul quel giorno stesso ha acquistato del veleno per poterlo uccidere ed avrà chiesto ai suoi uomini di inscenare il suo matrimonio per farla pagare cara alla “falsa” mogliettina. Colak andrà quindi in escandescenze quando, poco prima della notte di nozze, Betul cercherà in ogni modo di fargli bere una misteriosa limonata…

Terra Amara, trame: Haşmet sequestra Betul

Senza svelarle che di fatto le loro nozze non sono valide legalmente, Haşmet trascinerà con forza Betul in una stanza segreta della sua enorme villa e, dopo averla legata e imbavagliata, la chiuderà lì, annunciandole che la farà uscire soltanto quando sarà effettivamente pronta a stare al suo fianco. Fatto sta che la sparizione di Betul allerterà subito Sermin, la quale sceglierà di chiedere aiuto alla “nemica” Zuleyha (Hilal Altinbilek) nel momento in cui la guardia civile non riuscirà a rintracciare la figlia.

Passati diversi giorni, con al suo fianco alcuni uomini tra i quali ci sarà Gaffur (Bulent Polat), Zuleyha andrà quindi nella residenza di Haşmet e, con la forza, trarrà in salvo Betul. Una vera e propria disavventura per la Arcan, che le costerà cara anche perché Abdülkadir non vorrà più saperne di lei, visto che si sarà sentito abbandonato su un letto d’ospedale in favore dei soldi di Colak.

E così, per la prima volta dal suo ingresso nella dizi turca, Betul sembrerà davvero isolata e senza una via d'uscita, data la minaccia di Haşmet pendente sul suo conto…