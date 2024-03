Terra Amara anticipazioni: Haşmet tenta di uccidere Zuleyha!

Attentato in vista per Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. A causa di una serie di avvenimenti, il perfido Haşmet Çolak (Altan Gördüm) deciderà di sbarazzarsi in maniera definitiva della signora di Cukurova, ma non tutto andrà esattamente come aveva prestabilito.

Terra Amara, news: Lütfiye è il nuovo sindaco di Cukurova

Prima di addentrarci nella spiegazione di questa storyline, è bene parlare un po’ di Lütfiye Duman (Hulya Darcan). A causa della morte improvvisa del primo cittadino, la zia di Fikret (Furkan Palali) si troverà a dover svolgere all’improvviso le funzioni di sindaco, visto che era la vice del defunto. Per questo, Lütfiye concentrerà le sue prime attenzioni sul rispetto totale della legalità, ragione per la quale prenderà una decisione sul ristorante di Colak.

Dato che lo stesso ristorante è abusivo, la Duman darà ordine di abbatterlo. Decisione alla quale Haşmet cercherà ovviamente di opporsi, anche se il giudice darà ragione alla sindachessa e alla fine raderà al suolo il ristorante. Haşmet considererà tutto questo un vero e proprio affronto che si unirà a quello burrascoso del falso matrimonio con Betul Arcan (Ilayda Çevik): quest’ultima verrà rinchiusa in una stanza per diversi giorni dopo che Haşmet scoprirà che lei intendeva avvelenarlo subito dopo le nozze. Ad avere un ruolo cruciale in questa storia sarà proprio Zuleyha, che libererà Betul e farà arrabbiare il signor Colak.

Terra Amara, trame: Hasmet vuole uccidere Zuleyha

Stanco di subire le “correzioni legali” delle sue nemiche, Haşmet concentrerà infatti tutta la sua rabbia su Zuleyha, che penserà di uccidere facendo sembrare il tutto frutto di uno sfortunato incidente. In pratica, Haşmet darà ordine ad uno dei suoi uomini di sabotare un ponte. La Altun raggiungerà tale luogo, insieme a Gaffur (Bulent Polat) e al dottor Aycut, quando un lavoratore sconosciuto – ovviamente pagato da Colak – le chiederà aiuto sostenendo che la moglie sta per partorire.

Fortunatamente, tale piano non andrà in porto grazie all’infiltrato che Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol) avrà a sua disposizione nella banda criminale di Haşmet. La talpa darà infatti immediatamente avviso a Hakan, che si precipiterà sul posto salvando di fatto la Altun e tutti gli altri…

Terra Amara, spoiler: l’attentato a Zuleyha

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, nonostante il tempestivo intervento di Hakan, il piano di Haşmet non andrà a buon fine per “cause naturali”: a causa del vento, il ponte cadrà prima che Zuleyha, Aycut, Gaffur e i loro cavalli possano metterci piede sopra. Sarà quindi il destino a intralciare l’ennesimo piano omicida di Haşmet, anche se Hakan metterà Zuleyha in guardia e le svelerà che la caduta del ponte non è frutto di una sfortunata coincidenza…

In ogni caso, anche se sarà salva, Zuleyha non potrà accusare Haşmet dell'accaduto, ma sarà grata a Hakan per averla protetta per l'ennesima volta. Cosa che le farà prendere nuovamente l'idea di sposare Gümüşoğlu, con buona pace di Fikret, ancora innamorato di lei. Fikret resterà quindi attonito quando, nel corso di una cena, Zuleyha e Hakan gli riveleranno che presto diventeranno marito e moglie. Una notizia che Fikret non prenderà col sorriso, visto che quella stessa sera anche lui voleva chiedere a Zuleyha di sposarlo…