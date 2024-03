Terra Amara anticipazioni: il matrimonio di Zuleyha e Hakan

Fumata bianca per il matrimonio, più volte rimandato, tra Zuleyha Altun Yaman (Hilal Altinbilek) e Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Quando ormai mancherà pochissimo al gran finale della dizi turca, i due innamorati riusciranno a convolare a nozze, ma prima dovranno fare i conti con l’ennesimo imprevisto…

Terra Amara, news: tutto pronto per il matrimonio ma…

La storyline partirà nel momento in cui Hakan riuscirà a convincere Zuleyha di non aver mai voluto fare del male al defunto Demir (Murat Unalmis) poiché la guerra contro il marito è partita dal fratello Erkan. Dopo averle inoltre dimostrato di aver lavorato per tanto tempo al servizio del governo turco, Hakan si riguadagnerà completamente la fiducia della Altun, che deciderà di dare un’ulteriore occasione al loro amore e si impegnerà ancora una volta nell’organizzazione del loro matrimonio.

Proprio per questo, puntando sul fatto che è appena diventata la nuova sindachessa di Cukurova, Zuleyha chiederà a Lütfiye Duman (Hulya Darcan) di celebrare le sue nozze con Hakan. Risposta alla quale la “zia” risponderà in modo favorevole, anche se l’imprevisto non tarderà ad arrivare. Possiamo infatti anticiparvi che Lütfiye sparirà infatti nel nulla proprio nell’ora stabilita per il matrimonio…

Terra Amara, trame: ecco che cosa è successo a Lütfiye

Cosa sarà dunque successo a Lütfiye di tanto grave da impedirle di presentarsi alle nozze? Ve lo sveliamo: in pratica la donna si sarà imbattuta in Vahap Keskin (Ergün Metin), in fuga dalla polizia che intendeva interrogarlo per via dei loschi traffici nei quali è coinvolto. Vahap avrà dunque costretto Lütfiye a farlo salire nella propria auto, puntandole contro una pistola. Vettura che le avrà poi rubato, lasciandola da sola in mezzo alla strada ed impedendole di fatto di arrivare in tempo per celebrare l’unione.

Una sparizione improvvisa che farà spaventare tantissimo Zuleyha, la quale non perderà tempo per dare avviso al procuratore Savci (Önder Özcan). La colpa sarà rigettata su Haşmet Colak (Altan Gördüm), che aveva minacciato di morte Lütfiye soltanto qualche giorno prima; l’uomo, neanche a dirlo, verrà interrogato e messo preventivamente in cella, anche se si dichiarerà estraneo al fatto. Comunque sia, tutto si risolverà quando, grazie ad un concittadino, Lütfiye riuscirà ad arrivare in procura e spiegherà quello che è successo con Vahap.

Terra Amara, spoiler: il matrimonio di Zuleyha e Hakan

Un piccolo diversivo che, fortunatamente, non rappresenterà l’ennesimo rimando per il matrimonio tra Zuleyha e Hakan, visto che Lütfiye insisterà per celebrarlo quel giorno stesso. E così, finalmente, Hakan e Zuleyha diventeranno marito e moglie, al termine di una cerimonia nuziale intima e riservata che avverrà a villa Yaman.

In seguito, il coronamento del loro sogno d'amore verrà festeggiato al circolo principale di Cukurova, dove deciderà di partecipare anche Fikret (Furkan Palali), nonostante i sentimenti mai nascosti nei riguardi di Zuleyha. Tuttavia, i telespettatori di Terra Amara lo sanno: la felicità in quel di Cukurova dura un soffio e qualcosa di tragico starà per abbattersi sulla felicità appena trovata di Zuleyha e Hakan…