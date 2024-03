Terra Amara, anticipazioni: la vendetta di Azize contro Cevriye

Ogni tanto anche a Terra Amara, dizi turca dove non mancano i momenti di tensione, i telespettatori hanno modo di assistere a delle divertenti storyline. Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane, una trama avrà per protagonista la “nonnina” Azize (Serpil Tamur), che deciderà di vendicarsi della pettegola Cevriye (Irmak Aydın), colpevole di trattarla come una “vecchia malata” che si dimentica tutto.

Terra Amara, news: Azize viene affidata alle cure di Cevriye, ecco perché

La faccenda partirà nel momento in cui Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol) si sentirà sempre più minacciato dalla presenza a Cukurova di Hamran Said, un suo vecchio nemico appartenente alla mafia libanese. Dopo uno scontro faccia a faccia, durante il quale l’uomo riuscirà a fuggire, Hakan non avrà quindi idea di dove Hamran si sia nascosto e temerà possa fare del male alla moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek) e ai suoi due figli, Adnan e Leyla.

Deciso a proteggere la sua nuova famiglia ad ogni costo, Hakan convincerà quindi Zuleyha ad anticipare il loro viaggio di nozze, dove ovviamente porteranno con sé anche i bambini. Per questo, al fine di avere una baby sitter sempre disponibile, i coniugi Gümüşoğlu si porteranno dietro Fadik (Polen Emre), mentre Cevriye verrà incaricata di prendersi cura della “nonnina”.

Terra Amara, trame: Cevriye fa la “civetta” con Gaffur e…

Tuttavia, anche se verrà investita di tale compito, Cevriye sembrerà più decisa ad intrattenersi con Gaffur (Bulent Polat), visto che darà l’impressione di essere interessata a lui. Nel corso di una chiacchierata, la domestica consiglierà al capomastro che è arrivato il momento di rifarsi una vita, nonostante la morte recente di Saniye (Selin Yeninci), ciò per il bene della piccola Üzüm (Neva Pekuz).

In particolare Cevriye tenterà di attirare a sé Gaffur con la gola offrendogli un budino destinato ad Azize, convinta che tanto la “nonnina demente” si dimenticherà in fretta di averlo chiesto, dato che non ricorda mai nulla di quello che dice.

Fatto sta che, proprio in quella giornata, Azize sarà abbastanza lucida e, ascoltate le parole di Cevriye, metterà in atto una vera e propria vendetta: si nasconderà infatti nell’armadio della sua stanza per simulare una sua sparizione.

Terra Amara, spoiler: la vendetta di Azize!

Appena si renderà conto del fatto che di Azize non c’è più traccia nella residenza Yaman, Cevriye darà prima l’avviso al cugino Raşit Kaya (Şahin Vural), ma poi dovrà per forza coinvolgere Gaffur e gli altri operai nelle ricerche dell’anziana signora, che nel frattempo continuerà a stare nascosta nel suo armadio e si divertirà parecchio per lo spavento procurato alla capricciosa domestica.

Possiamo infatti anticiparvi che Azize resterà all’interno dell’armadio fino a tarda serata e si farà vedere soltanto quando, resasi conto delle bugie di Hakan, Zuleyha ritornerà alla villa. A quel punto, la nonnina ammetterà di essersi deliberatamente nascosta per vendicarsi di Cevriye, colpevole di non averle dato il budino perché certa che la “demente” se lo sarebbe dimenticato. Inizialmente, l’inserviente negherà tutto quanto, ma poi sarà costretta ad ammettere le sue colpe, con la promessa di non offenderla mai più.

Insomma, per una volta le storie di Cukurova si tingeranno di allegria, ma questo – ve lo diciamo sin da ora – purtroppo non durerà a lungo… Seguici su Instagram.