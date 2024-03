Terra amara, anticipazioni puntata del 24 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntata Terra amara di domenica 24 marzo 2024

Hakan e Abdulkadir fermano uno dei pullman della società di Colak diretto ad Ankara e lo incendiano dopo aver offerto gratuitamente ai passeggeri un viaggio più confortevole su uno dei mezzi di loro proprietà. Zuleyha organizza la proiezione di un film, evento gratuito e aperto a tutti gli abitanti di Cukurova, ma, invece del film annunciato, sullo schermo viene proiettato un filmato in cui appare Betul che si vanta con Zuleyha di aver sottratto denaro all’azienda degli Yaman, di aver venduto i suoi terreni e di aver fatto in modo che le pignorassero la villa. A questo punto, Betul si dispera per essere stata smascherata in pubblico e Sermin la incolpa di aver sottovalutato le capacità di Zuleyha. Lutfiye è preoccupata per le condizioni di salute del sindaco. Zuleyha riceve un misterioso telegramma.

Colak, spinto da Sermin, decide di dare una lezione a Zuleyha per l'offesa che ha arrecato a Betul, così si presenta alla villa con i suoi uomini e spara all'impazzata finché Fikret non riesce a fermarlo. Quella stessa mattina, Zuleyha ha ricevuto un telegramma in cui è scritto che il Signor Sadi è ricoverato in ospedale ad Ankara in gravi condizioni. Così, messa in sicurezza la villa, decide di andare a trovarlo, ma in ospedale trova invece Gungor che le racconta la verità su Hakan. Nonostante ciò, Zuleyha continua a non voler avere più niente a che fare con lui tanto da dare a Fikret la procura dell'azienda, in modo da non doverlo più incontrare neanche al lavoro. Poco dopo, Lutfiye viene informata della morte del Sindaco e così si trova a doverlo sostituire fino alle prossime elezioni.