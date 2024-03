Terra Amara, Aras Senol a Tv Soap: “Cetin è una persona di buon cuore, che apprezza i suoi cari. Non credo ci sia qualcuno tra i telespettatori che non lo ami”

Tra poche settimane sarà uno dei naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma i telespettatori lo conoscono perché è un personaggio storico di Terra Amara, la dizi campione d’ascolti. Parliamo dell’attore turco Aras Senol, volo dell’amatissimo Çetin Cicergi.

Un’esperienza, quella nella soap, di cui Aras è molto orgoglioso e della quale ci ha parlato in questa intervista, durante la quale ci ha svelato anche quali sono le sue maggiori passioni e in che modo è cominciato il suo percorso artistico.

Terra Amara, intervista a Aras Senol (Cetin Cicergi)

Aras, partiamo da una domanda semplice. Che cosa ti piace di Çetin, il personaggio che interpreti?

Innanzitutto, penso che sia una persona estremamente affidabile, oltre che leale e sempre pronta a proteggere le persone che ama. Anche adesso che, purtroppo, gli è capitata la tragedia della morte della moglie Gulten (Selin Genc).

Dal tuo punto di vista, cosa piace o non piace di lui al pubblico?

Non credo che ci sia qualcuno che non ama Çetin, che è davvero una persona di buon cuore e che apprezza i suoi cari. È amatissimo dal pubblico per questo.

A cosa si deve l’enorme successo della soap?

Terra Amara ha una buona sceneggiatura, con il cast e i personaggi che si adattano molto bene alla stessa. Il successo è senz’altro merito degli attori, del regista e dei produttori.

Parliamo di te. Quando è nata la tua passione per la recitazione?

In realtà, ho sempre avuto in mente di fare l’attore. Ho conosciuto il palcoscenico teatrale alle elementari. Anche se ho deciso di studiare per diventarlo in seguito al liceo, ai tempi dell’università. Tuttavia, mai avrei pensato ad una svolta professionista, come poi è avvenuto.

Hai ancora un sogno segreto da realizzare?

Non sono una persona che sogna molto. Mi piace vivere nella realtà. Ma senz’altro ho un desiderio: avere una casa tutta mia in Italia. Inoltre, vorrei lavorare nuovamente con Ridley Scott, dopo averlo incontrato per un progetto pubblicitario.

A quali personaggi, tra gli altri che hai interpretato, ti senti più affezionato?

Anche se adoro Çetin, in realtà non è il mio preferito. L’anno scorso ho interpretato il personaggio di Serdar in Joy of My Life. Il mio preferito è proprio Serdar, perché è stato un personaggio divertente e pazzo.

Chi sei nella vita di tutti i giorni?

Dicono che sono divertente, piacevole e comprensivo. In realtà, sono come tutti gli altri: normale. Faccio sport quotidianamente, studio italiano, passo il tempo con i miei amici. Nel tempo libero mi piace guidare la moto e viaggiare. Inoltre ho una passione per il mondo dell’archeologia.

Che rapporto hai con i social e le persone che ti seguono?

Non utilizzo spesso i social. Non perché non mi piacciano, ma semplicemente perché non riesco a trovare il tempo per farlo. Ho paura che stare troppo sui social si trasformi in una dipendenza. Da poco sto studiando l’italiano. E sui social mi piace postare dei video dove parlo nella vostra lingua, oltre ad alcune cose che vedo e che mi piacciono nei posti in cui vado.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione

