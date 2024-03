Un posto al sole 1 aprile 2024, trama puntata: Viola, Pasquetta senza Damiano…

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda lunedì 1° aprile 2024

In ansia per Otello (Lucio Allocca) che non dà notizie di sé, Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) decidono di recarsi insieme a Indica per verificare se il loro caro sta bene, ma una volta lì vivranno qualcosa di totalmente inatteso. A Viola (Ilenia Lazzarin) spiace non trascorrere la Pasquetta con Damiano (Luigi Miele), che si trova a casa con Rosa (Daniela Ioia) e Manuel (Manuel D’Angelo). Raffaele (Patrizio Rispo), insieme a Bianca (Sofia Piccirillo) e Jimmy (Gennaro De Simone), prepara un pesce d’aprile ai danni di Renato Poggi (Marzio Honorato), ma le donne di casa Bruni faranno sì che la cosa si ritorca contro di lui… Seguici su Instagram.