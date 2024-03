Un posto al sole 29 marzo 2024, trama puntata: un invito per Rossella. La aiuterà?

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda venerdì 29 marzo 2024

Rossella (Giorgia Gianetiempo) vuole chiarirsi a livello sentimentale e riceve un invito che in tal senso potrebbe esserle di aiuto. Raffaele (Patrizio Rispo), in ansia per il modo di fare troppo impulsivo di Diego (Francesco Vitiello), tenta di frenare la sua ostilità verso Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) trovano finalmente la maniera di far tornare il buonumore a Irene (Greta Putaturo)… Seguici su Instagram.