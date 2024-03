Un posto al sole: Rossella e Riccardo, il giorno del matrimonio | Trama 15 marzo 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 15 marzo 2024

Il giorno delle nozze con Riccardo (Mauro Racanati) è ormai giunto e Rossella (Giorgia Gianetiempo) è in procinto di compiere il grande passo. Dopo aver compreso che Irene (Greta Putaturo) usava il vecchio cellulare di Serena (Miriam Candurro) a loro insaputa, la Cirillo e Filippo (Michelangelo Tommaso) si interrogano sul comportamento della bambina e su come metterla in allerta sui rischi delle piattaforme social e del web in generale…