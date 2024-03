Un posto al sole: per Rossella c’è un confronto inevitabile | Trama 19 marzo 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 19 marzo 2024

Michele (Alberto Rossi) è portato a riflettere sul ruolo del padre, mentre Silvia (Luisa Amatucci) troverà un'inattesa alleata. Per Rossella (Giorgia Gianetiempo) c'è un confronto che a questo punto non si può evitare. Manuela (Gina Amarante) è piena di sensi di colpa per il suo ruolo nella brutta avventura di Irene (Greta Putaturo); Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) intendono affrontare il problema, ma la piccola non appare collaborativa. Per quanto lei faccia di tutto per essere premurosa, Guido (Germano Bellavia) è ancora molto risentito con Mariella (Antonella Prisco)…