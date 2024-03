Un posto al sole: Eduardo cerca Clara attraverso Rosa | Trama 7 marzo 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 7 marzo 2024

La convivenza con Alberto Palladini (Maurizio Aiello) potrebbero ricreare quegli stessi meccanismi che hanno portato Clara (Imma Pirone) a legarsi all’uomo in passato. Eduardo (Fiorenzo Madonna), non sapendo che Clara è tornata a vivere con Alberto, la cerca contattando Rosa (Daniela Ioia). Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) devono parlare alla piccola Irene (Greta Putaturo) del prossimo appuntamento con lo psicologo: la bimba come la prenderà?… Seguici su Instagram.