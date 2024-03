Un posto al sole, anticipazioni dall’11 al 15 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 11 a venerdì 15 marzo 2024

Alberto è sempre più convinto di guadagnare punti nei confronti di Clara, intanto la ragazza dovrà fare i conti con un dubbio che, se confermato, potrebbe influire in maniera dirompente sulla propria vita futura e non solo sulla sua. Dopo aver vissuto momenti di fortissima apprensione per le sorti di Guido, la situazione sarà più chiara. Diego confida al padre la sua ferma intenzione di dare una svolta alla propria vita, Ida patirà sempre più la tensione che si respira in casa, nonché il senso di esclusione procuratole, soprattutto, da Roberto Ferri.

Rosa teme che Clara sia arrabbiata con lei, intanto una scoperta sconvolgente metterà in crisi la Curcio ponendola davanti a una scelta e a un confronto molto difficili. Dopo il grande spavento, Mariella si ripropone di essere particolarmente premurosa con Guido, ma il marito sembra piuttosto insofferente alle sue attenzioni. Approfittando della serata libera, Ida trascorrerà delle ore piacevoli al Vulcano con Diego, ma la sua prolungata assenza non piacerà a Roberto e a Marina.

Nell’addio al celibato organizzato a sua insaputa, Rossella, complice qualche brindisi di troppo, rischia di cedere a una tentazione a lungo sopita. Proprio mentre Clara va in carcere per metterlo al corrente delle novità, Eduardo le comunica una decisione del tutto inaspettata. Malgrado tenti di convincersi del contrario, Manuela è molto scossa dalla scoperta che Niko abbia iniziato una relazione con Valeria.

Il giorno stabilito per l’appuntamento con lo psicologo, Filippo e Serena devono convincere di nuovo Irene ad andarci, ma una scoperta inaspettata mette la bambina nei guai. Pur se turbata dalla vicinanza con Nunzio, Rossella viene risucchiata dai preparativi per il suo matrimonio. Niko pare essere intenzionato a continuare la frequentazione con Valeria; Manuela afferma di essersi messa l’animo in pace, ma non rinuncia ad un’ultima stoccata nei confronti del ragazzo.

Il giorno del matrimonio è arrivato e nell’emozione generale, circondata dall’affetto di tutti i suoi familiari, Rossella si accinge a fare il grande passo… Dopo aver scoperto, con rammarico e preoccupazione, che Irene era solita utilizzare il vecchio cellulare di Serena a loro insaputa, i due genitori si interrogano sul comportamento della figlia e su come metterla in guardia sui rischi delle piattaforme social e del web. Seguici su Instagram.