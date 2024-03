Un posto al sole anticipazioni: Rossella sposa Riccardo oppure no?

A Un posto al sole, c’è aria di nozze e infatti nella puntata di venerdì 15 marzo dovremmo assistere al matrimonio di Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati). Il condizionale però è d’obbligo: in molti si aspettano sorprese dell’ultimo minuto visto che la figlia di Silvia è da tempo l’interesse primario anche di Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo). Cosa succederà?

Vi anticipiamo che gli spoiler per le prossime puntate non svelano chiaramente come andrà a finire, però qualche indizio c’è…

Il primo indizio riguarda proprio la futura sposa, che – successivamente alla data prevista per lo sposalizio – comprenderà in tempi brevi che non potrà evitare un certo “confronto”. Con chi? Ma intanto anche un impaziente Nunzio cercherà un confronto con Rossella. A che pro? Vorrà dire dunque che la ragazza alla fine non si sposerà???

Capiremo tutto tra venerdì 15 e lunedì 18 marzo, ma intanto vi ricordiamo che alle nozze prenderà parte anche il padre naturale di Rossella, Luciano (Fabio Balasso), e che a un certo punto quest’ultimo troverà sul suo cammino Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti). Nuovi amori in vista? Seguici su Instagram.