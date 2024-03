Un Posto al Sole, Beatrice Fazi a Tv Soap: “Isabella è forse alla ricerca di relazioni più stabili, a partire dal figlio Riccardo”

La stiamo rivedendo proprio in questi giorni a Un Posto al Sole nel ruolo di Isabella Veneziani, la madre di Riccardo Crovi (Mauro Racanati) tornata a Napoli proprio per partecipare alle nozze tra il figlio e Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo). Un personaggio del tutto inedito per l’attrice Beatrice Fazi, nota al grande pubblico per essere stata Melina in Un Medico In Famiglia.

Esperienza, quella nella soap di Rai3, della quale abbiamo parlato in questa intervista, dove Beatrice ci ha raccontato le impressioni sul personaggio che porta in scena, dandoci modo di cogliere anche alcune inedite sfaccettature.

Un Posto al Sole, intervista a Beatrice Fazi (Isabella Veneziani)

Salve Beatrice, da qualche mese è entrata far parte del cast di Un posto al Sole nel ruolo della madre del dottor Crovi. Cosa le piace di questo personaggio?

Diciamo che, fondamentalmente, Isabella Veneziani, la mamma del dottor Crovi, porta con sé un alone di mistero. Ha avuto Riccardo quando era ancora molto giovane, motivo per cui lo ha sicuramente trascurato, così come la sua famiglia, per dedicarsi alla sua carriera. Non a caso, appena se l’è ritrovata davanti, Riccardo non ha perso l’occasione per rinfacciarle le sue tante assenze.

Tuttavia, nonostante ciò, ha avuto un atteggiamento insolito, no?

Isabella è sembrata non cogliere questo malessere da parte del figlio: da pacata, tranquilla e gioviale ha cercato di farsi ben volere dalla famiglia della sua futura nuora, Rossella (Giorgia Gianetiempo). Diciamo che non ha colto le provocazioni del figlio. Senz’altro, Isabella dà l’immagine di una donna molto sicura di sé, appagata dalla sua vita professionale.

Forse adesso è però in crisi, alla ricerca di relazioni più stabili, anche e a partire da Riccardo. Chissà, magari cerca di ricostruire qualcosa. Non so ancora come evolverà la storia di Isabella, al di là delle nozze, e soprattutto se la sua presenza sarà più assidua.

E con Mauro Racanati, l’interprete di suo figlio Riccardo, che rapporto ha instaurato?

Mauro è stato un gentiluomo, mi ha introdotto sul set agli altri colleghi, con i quali ho trovato davvero un clima molto accogliente. Certo, è imbarazzante ritrovarsi ad essere mamma di una persona che non avevi mai incontrato, come è successo a me con Mauro, ma questo fa parte del nostro lavoro.

Abbiamo cercato di portare in scena una complicità non troppo marcata perché, effettivamente, questa mamma e questo figlio sono stati distanti. Inizialmente, doveva essere un po’ scostante nei miei confronti, perché il personaggio lo richiedeva. Mauro era un po’ imbarazzato da questa cosa perché non voleva che pensassi che fosse poco educato e gentile.

Per questo, ha voluto mettere subito in chiaro che era il personaggio che doveva essere non molto affettuoso nei confronti di questa mamma. Tuttavia, nel momento in cui abbiamo posato per le foto, si è rivelato molto gentile e la persona carina e simpatica quale è.

Aveva già provato in passato ad entrare a far parte di Un Posto al Sole?

Si, non era il primo provino che facevo in tutti questi anni per entrare a far parte della soap. Diverse volte ero andata a Napoli, anche in presenza, al fine di fare un provino per entrare a far parte di questo cast, ma non era mai andata bene. Stavolta, in maniera inaspettata, ce l’ho fatta e ne sono rimasta contenta.

Un Posto al Sole è una soap seguitissima, ho avuto da subito un grande riscontro da parte del pubblico, con tanti commenti tutti positivi da persone che già mi conoscevano per i ruoli di Melina in Un Medico in Famiglia o di Dora ne Il Restauratore.

Erano tutti molti contenti nel vedermi nei panni di questa nuova donna, con una mise insolita, visto che di solito ricopro ruoli più leggeri, più comici.

Domanda da un milione di dollari. E con Rossella? Ci saranno scintille?

Questo non è dato ancora saperlo e, anche se sapessi qualcosa, non potrei spoilerare. Per adesso avete visto come Isabella ha cercato di piacere a Rossella. Ha fatto la carina, come fanno tutte le suocere. In seguito, chissà…

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione