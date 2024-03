Un posto al sole: Cerruti conosce Luciano. E Castrese? | Anticipazioni

A Un posto al sole, prestissimo capiremo se Rossella (Giorgia Gianetiempo) sposerà davvero Riccardo (Mauro Racanati) oppure no ma, comunque andrà a finire, questo matrimonio avrà un effetto collaterale favorendo una nuova conoscenza.

Alle nozze infatti interviene anche Luciano (Fabio Balasso), il padre naturale di Rossella. Si tratta di un personaggio che da tanti anni non si vedeva a Upas e che non si limiterà a presenziare allo sposalizio: l’uomo sarà anche l’oggetto di un incontro molto interessante, quello con Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti).

Il nostro Sasà già da tempo porta avanti con mille dubbi una relazione con Castrese Altieri (Peppe Romano), che però come sappiamo ha difficoltà a uscire allo scoperto riguardo alla sua vita personale. Ciò non rende felice il simpatico vigile, che ora – appunto – troverà una nuova persona sulla sua strada. Cosa succederà?

Le anticipazioni delle prossime puntate indicano che Salvatore attraverso Luciano troverà finalmente un po’ di leggerezza, mentre lo stesso Luciano proverà a far capire a Sasà che, per come stanno le cose, la sua storia con Castrese non gode di buona salute…

Si tratta di una nuova conoscenza destinata a continuare o rappresenterà solo una veloce “variazione sul tema”? Lo scopriremo guardando i prossimi episodi della soap partenopea di Rai 3. Seguici su Instagram.