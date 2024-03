Un posto al sole: Silvia, con Michele primavera d’amore? E Giancarlo? | Anticipazioni

In tempi non sospetti vi avevamo già parlato di come a Un posto al sole un ritorno di fiamma tra Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) non fosse affatto da escludere. E in effetti sono già andati in onda di recente degli episodi in cui tra i due c’è stato un “primo avvicinamento”, diciamo così. Nulla però rispetto a quanto accadrà nelle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3…

I nostri due protagonisti stanno infatti per ritrovarsi insieme in quel di Indica, dove si recheranno per motivi legati ad Otello (Lucio Allocca). E dunque è proprio nel fittizio luogo di villeggiatura che Silvia e Michele vivranno un nuovo e intensissimo momento di passione!

Cosa accadrà dopo? Ovviamente Saviani e la Graziani saranno entrambi scossi da quello che è inaspettatamente successo tra di loro, ma lei in un primo momento cercherà di rimuovere quanto accaduto e di tornare alla sua vita di prima con il fidanzato Giancarlo Todisco (Alessandro Todisco). Ma a questo punto un “reset” sarà realmente possibile?

Al di là delle anticipazioni, la sensazione è che questo riavvicinamento terrà banco parecchio nei futuri episodi di Upas. Ma Michele e Silvia torneranno davvero insieme? E Giancarlo scoprirà tutto in tempi brevi? Ne riparleremo presto…