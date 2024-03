Un posto al sole: Rossella dovrà lavorare fianco a fianco con Riccardo! | Anticipazioni

Mancava poco affinché a Un posto al sole Rossella (Giorgia Gianetiempo) coronasse il suo sogno d’amore con Riccardo (Mauro Racanati), ma alla fine – come tutti sappiamo – il matrimonio non è mai avvenuto per via della confusione sentimentale della nostra protagonista: la ragazza, infatti, non riesce a togliersi dalla testa Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) e quindi ha preferito non compiere il grande passo matrimoniale!

Saggezza o incoscienza? I fan di Upas si dividono da giorni riguardo a questa storyline, ma intanto la figlia di Silvia (Luisa Amatucci) ha dovuto attraversare due tempeste non da poco: in primis l’ovvio “cazziatone” dello sposo mancato e poi un irruente tentativo di Nunzio di rimettere a posto le cose. Insomma, un periodino niente male per Rossella, che però ora si prenderà qualche giorno di riflessione lontano da Napoli.

Eh sì: sul finire di questa settimana, le anticipazioni parlano di “un invito che potrebbe aiutare Rossella a chiarirsi un po’ le idee“. Di cosa si tratta? Ebbene, la ragazza se ne andrà per un po’ dai suoi amici a Barcellona, ma vi anticipiamo fin d’ora che il relax durerà lo spazio di un attimo…

Al rientro a Napoli, infatti, Ross avrà un traumatico ritorno in ospedale, anche perché – neanche a farlo apposta – si troverà a dover lavorare insieme a Riccardo. A quel punto, i due riusciranno almeno a essere buoni colleghi? Staremo a vedere! Seguici su Instagram.