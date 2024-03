Vanina – Un vicequestore a Catania: cast e trama della nuova fiction di Canale 5

Mercoledì 27 marzo, in prima serata su Canale 5, prende il via Vanina – Un vicequestore a Catania, la nuova serie in quattro puntate tratta dai romanzi di successo di Cristina Cassar Scalia, che promette di catturare l’attenzione non solo dei numerosi lettori che già conoscono e amano il personaggio di Vanina, ma anche degli spettatori in cerca di una storia appassionante, supportata da un cast di talento. Giusy Buscemi interpreta il ruolo della protagonista, un vicequestore con un passato tormentato e una ferma determinazione nel combattere la mafia.

La vita di Giovanna Guarrasi detta Vanina è stata segnata dalla tragica morte del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso da un commando mafioso quando lei era solo una ragazza di quattordici anni. Questo evento ha plasmato il suo destino, spingendola a dedicarsi interamente alla lotta contro la criminalità organizzata. Dopo una carriera di successo nell’Antimafia di Palermo, per allontanarsi dall’ex fidanzato Paolo Malfitano (Giorgio Marchesi), Vanina decide di trasferirsi a Catania, una città vibrante e ricca di sfide, dove assume il ruolo di capo della Omicidi presso la Mobile locale.

A Catania, forma un team affiatato composto da personaggi variegati, tra cui il “Grande Capo” Tito Macchia, interpretato da Orlando Cinque, e l’ispettore capo Carmelo Spanò, interpretato da Claudio Castrogiovanni. Accanto a loro, spiccano figure come l’ispettrice Marta Bonazzoli (Paola Giannini) e il sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica). Ognuno di loro porta con sé le proprie sfide e peculiarità, creando un mix interessante di dinamiche all’interno del gruppo.

Ma la vita di Vanina non è fatta solo di lavoro e impegno nella lotta alla criminalità. Nel corso della storia, emerge un intreccio sentimentale con il dottor Manfredi Monterreale, interpretato da Corrado Fortuna, che sembra offrire a Vanina la possibilità di un nuovo inizio e di guarire le ferite del passato. Tuttavia, il ritorno nella vita della donna di Paolo Malfitano, porta con sé nuovi misteri e una serie di conti ancora da saldare.

La sceneggiatura della serie, prodotta da Palomar per RTI e diretta da Davide Marengo, è opera di Leonardo Marini (già dietro a successi quali “Il Commissario Montalbano” e “Màkari”) ed è stata realizzata con la collaborazione della stessa Cassar Scalia. Con un cast di attori molto amati che include anche Dajana Roncione, Danilo Arena e Alessandro Lui, “Vanina – Un vicequestore a Catania” promette di tenere incollati gli spettatori allo schermo con una combinazione di azione, suspense e dramma.

Come accennato, la serie prende ispirazione dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, autrice siciliana che finora ha scritto otto libri incentrati sul personaggio di Vanina Guarrasi, pubblicati da Einaudi. L'ultimo, "La banda dei carusi" (2023), ha ottenuto un notevole successo sia di pubblico che di critica durante l'estate scorsa, scalando rapidamente le classifiche di vendita.