Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 19 aprile 2024

Sia Ridge che Taylor sono di ritorno a Los Angeles: la psichiatra assicura a Steffy che non ha risentimento per il modo in cui ha interrotto le nozze, tutt’altro. La figlia promette che non farà pressioni affinché i genitori tornino insieme, sebbene lo desideri ancora. Prima di poter parlare con Ridge, Brooke e Taylor hanno modo di confrontarsi ancora una volta… Seguici su Instagram.